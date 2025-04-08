Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр національного спротиву.

До теми Знищені танки, літаки, тисячі окупантів: як народна розвідка єВорог вже 3 роки працює в окупації

В окупації росіяни спершу б'ють по гаманцю, а потім стирають пам'ять

Центр національного спротиву започаткував проєкт "Зона окупації". У ролику, присвяченому огляду найважливіших подій на тимчасово окупованих територіях за тиждень, розповіли про тиск на українців.

Найближчим часом тарифи на комуналку в окупації зростуть утричі. За воду, якої не буває у кранах, доведеться платити щонайменше 25 рублів за кубометр. Тарифи зростатимуть у три етапи та "поступово наближатимуться до середньоросійського рівня".

"Метою є підвищення якості послуг та економічна обґрунтованість тарифів", – кажуть у "ДНР".

У деяких районах Луганщини тариф на електроенергію вже зріс на 43%, а на тепло – на 60%. Це тільки початок, бо далі буде ще дві хвилі. В результаті оплата ЖКГ з'їдатиме більше половини середньої пенсії навіть з урахуванням субсидій.

Росія веде економічну війну проти українців в окупації. Посіпаки Кремля хочуть за рахунок місцевих наповнити бюджети окупаційних адміністрацій і прив'язати людей до себе. Адже якщо не заплатити, то прийде дільничий, далі можуть описати майно, накласти штрафи, навісити справу або й мобілізувати.

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Кінозал імені тоталітаризму

Школярів в окупації змушують дивитися радянську пропаганду. Міністерство освіти Росії уклало список рекомендованих фільмів. Є серед них і стрічки 1940 – 1950-х років, наприклад, "Молода гвардія" 1948 року.

Програма обов'язкова, вона затверджена на рівні розкладу – щонайменше два рази на тиждень в окремий час під назвою "Разговоры о важном". На тимчасово окупованих територіях України фільми транслюють централізовано, через освітні платформи під контролем російських терористів. У багатьох школах учнів змушують писати відгуки, тобто вчити правильні формулювання про подвиг, "великую победу" і "непростительную русофобию Запада",

– ідеться у відео.

Усе це іде комплектом з мілітаризацією освіти, бо дітей вчать збирати автомати, їх кидають на "уроки мужності" з вагнерівцями, їм дарують військові зошити і водять на екскурсії у військкомати.

Тож в окупації школярів буквально перепрошивають.

"Діти мають щотижня дивитися фільми, які ідеалізують смерть за "родіну", виправдовують насильство і легалізують культ війни. Це підготовка до майбутньої мобілізації, це виховання лояльності до окупанта через спотворену історію", – підсумовують у Центрі національного спротиву.