Спецназ Франції затримав російський танкер: експерт вказав на важливий нюанс
- Франція затримала російський танкер через підозри у запуску дронів з нього, які помічали над Данією.
- Доктор філософських наук Андрій Городницький вважає, що це пов'язано із загрозою від російських БпЛА, а не з транспортуванням нафти до Індії.
Поблизу французького узбережжя затримали російський нафтовий танкер, який, за підозрами, входить до "тіньового флоту" Росії. Саме з нього могли запускати дрони, які помітили над Данією. Європа повинна відповідати на провокації росіян.
Франція пішла на такий крок через загрозу від російських БпЛА. Доктор філософських наук, політичний експерт Андрій Городницький зауважив в ефірі 24 Каналу, що навряд чи це пов'язано із транспортуванням російської нафти до Індії.
Підозри щодо запуску дронів
Андрій Городницький зазначив, що Росія здійснює обльоти тими чи іншими дронами над цивільними об'єктами, об'єктами інфраструктури, військової інфраструктури, військовими базами. Країнам НАТО потрібно дати чітку відповідь на усі провокації росіян.
Росія ніби публічно показує, що "ми можемо собі це дозволити, а ви нам нічого за це не зробите". Тому такі кроки від Європейського Союзу, НАТО показують, що "ми можемо здійснювати радикальні кроки". Зокрема, блокувати, забирати, насамперед потрібно було б збивати,
– сказав він.
Найімовірніше, у цьому випадку мовиться не про транспортування російської нафти до Індії, а саме про підозри щодо запуску безпілотників з цього танкера. Сиру нафту перекидають по цих територіальних водах постійно, однак ніколи її не затримували.
Навіть якщо затримували, то одразу відпускали. Точно це не відбувалося зі спецназом, з військовими. Це не та методика щодо сирої нафти. Тобто дійсно тут, найімовірніше, стосується власної безпеки,
– підкреслив політичний експерт.
Що про це відомо?
Франція затримала танкер "тіньового флоту" Росії, який міг запускати дрони над Данією. Видання Le Parisien написало, що 27 вересня на борт танкера Boracay висадилися підрозділи французького спецназу. Після цього прокурор оголосив про арешт двох членів екіпажу. Судно з "тіньового флоту" Росії перебувало біля берегів Данії з 22 по 25 вересня.
Відомо, що прокуратура Бреста розпочала попереднє розслідування через відсутність у судна належних документів щодо національної приналежності та прапора, а також через відмову екіпажу виконати вимоги.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що цей екіпаж допустив дуже серйозні порушення. Він наголосив, що це є підставою для порушення кримінальної справи.