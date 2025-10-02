Поблизу французького узбережжя затримали російський нафтовий танкер, який, за підозрами, входить до "тіньового флоту" Росії. Саме з нього могли запускати дрони, які помітили над Данією. Європа повинна відповідати на провокації росіян.

Франція пішла на такий крок через загрозу від російських БпЛА. Доктор філософських наук, політичний експерт Андрій Городницький зауважив в ефірі 24 Каналу, що навряд чи це пов'язано із транспортуванням російської нафти до Індії.

Підозри щодо запуску дронів

Андрій Городницький зазначив, що Росія здійснює обльоти тими чи іншими дронами над цивільними об'єктами, об'єктами інфраструктури, військової інфраструктури, військовими базами. Країнам НАТО потрібно дати чітку відповідь на усі провокації росіян.

Росія ніби публічно показує, що "ми можемо собі це дозволити, а ви нам нічого за це не зробите". Тому такі кроки від Європейського Союзу, НАТО показують, що "ми можемо здійснювати радикальні кроки". Зокрема, блокувати, забирати, насамперед потрібно було б збивати,

– сказав він.

Найімовірніше, у цьому випадку мовиться не про транспортування російської нафти до Індії, а саме про підозри щодо запуску безпілотників з цього танкера. Сиру нафту перекидають по цих територіальних водах постійно, однак ніколи її не затримували.

Навіть якщо затримували, то одразу відпускали. Точно це не відбувалося зі спецназом, з військовими. Це не та методика щодо сирої нафти. Тобто дійсно тут, найімовірніше, стосується власної безпеки,

– підкреслив політичний експерт.

Що про це відомо?