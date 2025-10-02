Вблизи французского побережья задержали российский нефтяной танкер, который, по подозрениям, входит в "теневой флот" России. Именно с него могли запускать дроны, которые заметили над Данией. Европа должна отвечать на провокации россиян.

Франция пошла на такой шаг из-за угрозы от российских БПЛА. Доктор философских наук, политический эксперт Андрей Городницкий заметил в эфире 24 Канала, что вряд ли это связано с транспортировкой российской нефти в Индию.

Смотрите также Европейская "Стена дронов" против России: какой будет роль Украины на восточном фланге НАТО

Подозрения относительно запуска дронов

Андрей Городницкий отметил, что Россия осуществляет облеты теми или иными дронами над гражданскими объектами, объектами инфраструктуры, военной инфраструктуры, военными базами. Странам НАТО нужно дать четкий ответ на все провокации россиян.

Россия будто публично показывает, что "мы можем себе это позволить, а вы нам ничего за это не сделаете". Поэтому такие шаги от Европейского Союза, НАТО показывают, что "мы можем осуществлять радикальные шаги". В частности, блокировать, забирать, прежде всего нужно было бы сбивать,

– сказал он.

Вероятнее всего, в этом случае говорится не о транспортировке российской нефти в Индию, а именно о подозрениях по запуску беспилотников с этого танкера. Сырую нефть перебрасывают по этим территориальным водам постоянно, однако никогда ее не задерживали.

Даже если задерживали, то сразу отпускали. Точно это не происходило со спецназом, с военными. Это не та методика по сырой нефти. То есть действительно здесь, вероятнее всего, касается собственной безопасности,

– подчеркнул политический эксперт.

Что об этом известно?