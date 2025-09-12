Трамп, схоже, остаточно перейшов на бік диктаторів. Про це свідчать його останні дії в Білорусі.

Політтехнолог Михайло Шейтельман озвучив 24 Каналу думку, що незрозуміло чому Трамп зробив із Білорусю те, що зробив, зокрема, привітав Лукашенка з днем народження та зняв санкції з "Белавіа".

Що Трамп написав у листі Лукашенку?

Шейтельман розповів, що ці дії не пов'язані з тим, що Лукашенко дав гарантії того, що під час навчань із території Білорусі не буде нападу на країни Європи. Лукашенко не може керувати своєю територією. Росія як захоче, так і буде поводитись на цій території. Він спокійно допустив вторгнення в Україну зі своєї території чи удар дронами по Польщі, зокрема, й з території Білорусі.

На жаль, цей лист і події 11 вересня в Мінську стали на моїй пам'яті найбільшою ганьбою США. Тоді було 2 унікальні події, що збіглись у часі. Перша пов'язана з листом і привітанням Лукашенка з днем народження, друга – пов'язана з "Белавіа",

– зазначив політтехнолог.

Він продовжив, що Трамп привітав Лукашенка з днем народження 11 вересня. Однак 11 вересня день народження не в Лукашенка, а в Тихановської – законно обраної президентки Білорусі більшістю голосів білорусів. Трамп чомусь вітає не її, а людину, як захопила владу силою, посадивши у в'язницю всіх прихильників Тихановської, зокрема, її чоловіка.

"До того ж, Трамп вітає Лукашенка з днем народження, який був у нього 2 тижні тому. Тобто, в день народження Тихановської, вітають Лукашенка. Текст цього листа взагалі жахливий, бо там Трамп вітає Лукашенка з перемогою Соболенко на чемпіонаті США по тенісу. Мовляв, виграла білоруска, але вона не білоруська спортсменка, а нейтральна, бо білорусам заборонені виступи на тенісних турнірах", – зауважив Шейтельман.

За його словами, Трамп у листі пише, що в білорусів й американців одні й ті ж бажання, вони разом будуть до них іти. Плани білоруського керівництва відомі – переслідування, катування опозиціонерів, виробництво зброї для росіян, лікування російських поранених, використання території для агресії проти інших країн і напевно в американців такі ж плани.

Чому зняття санкцій з "Белавіа" ганебне?

Як зазначив Шейтельман, санкції з "Белавіа" теж зняті 11 вересня. Тут уже йдеться не про США, а про те, що цей день увійшов у історію, як день атаки на США. Тоді повітряні пірати захопили літаки та на них влітали в цивільні будівлі. Компанія "Белавіа" напряму пов'язана з повітряними піратами. Саме авіаційні служби Білорусі викрали літак Ryanair за наказом Лукашенка.

Вони викрали з нього пасажирів, посадивши літак у Мінську винищувачами. І з цих людей зараз знімають санкції. Незрозуміло, як із них узагалі можна знімати санкції, а особливо авіаційні, ще й 11 вересня,

– наголосив політтехнолог.

Він сказав, що це не пояснить, мабуть, й оточення Трампа.

Як Трамп здивував своїми діями світ?

Політтехнолог підкреслив, що Трамп змінив позицію США у світі. Було зрозуміло, що до цього йде, було багато розмов, але вони хитались і припинялись. Тепер за одну добу Трамп зняв санкції з повітряних піратів і терористів, в особі Лукашенка. Привітав його з днем народження. Зрадив усіх прихильників білоруської опозиції, визнаючи Білорусь, Лукашенка та "Белавіа".

"Він зрадив біженців, закатованих, репресованих, побитих особисто Лукашенком. Санкції проти "Белавіа", до речі, ухвалювались не у 2020 році через революцію, а через катування та вбивства опозиціонерів. Трамп зрадив пам'ять тих убитих. Трамп показав, що він не на боці демократії, не на боці свободи, а на боці диктаторів", – розповів Шейтельман.

Він додав, що Трамп перейшов на бік диктаторів остаточно. На жаль, такі наслідки його президентства.

Відносини США та Білорусі: останні новини