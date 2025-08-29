Росія виступає проти присутності американських військових або сил НАТО на території України у рамках гарантій безпеки для Києва, оскільки це б значно обмежило майбутні військові операції з російської сторони.

Саме тому присутність відповідного контингенту є єдиною реальною гарантією безпеки, за винятком вступу до Північноатлантичного альянсу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на газету The Hill.

Що буде найкращою гарантією для України?

Генсек НАТО Марк Рютте наголошував минулого тижня у Києві, що гарантії для України повинні бути такими, щоб Володимир Путін, "сидячи в Москві, навіть не подумав знову атакувати Україну". І для цього потрібна реальна участь.

Оглядачі Джонатан Світ і Марк Тот пишуть, що присутність військ на землі є єдиним стримуючим фактором, який Росія сприйматиме серйозно. Зазначається, що США та Європа повинні стати справжніми захисниками для України.

На думку оглядачів, Білий дім та Брюссель повинні визнати, що мета Росії полягає у систематичному та повному знищенні України та її культури, а всі вимоги та так звані поступки Володимира Путіна спрямовані на досягнення цього.

Згідно з оприлюдненою інформацією, Кремль намагається створити умови для проведення майбутніх операцій, усуваючи перешкоди. Нагадують, що таку свою тактику Росія продемонструвала власними діями під час війни в Чечні.

Своєю чергою Україна засвоїла урок із проваленого Будапештського меморандуму 1994 року, що гарантії безпеки, не закріплені юридично з чіткими та непорушними зобов’язаннями, не варті паперу, на якому вони написані.

Зараз Україні пропонують гарантії безпеки, подібні до статті 5 НАТО, щоб заохотити президента Володимира Зеленського розглянути можливість укладення мирної угоди з Росією. Утім, ніхто не знає, як саме це буде виглядати у дії.

Згідно зі статтею, напад на одного чи кількох членів НАТО у Європі або Північній Америці розглядатиметься як напад на них усіх", внаслідок чого союзники мають надати допомогу стороні, реалізуючи право на самооборону.

Але головне питання полягає у тому, як це можна реалізувати без присутності військових на місцях. Рішення про надання військової підтримки Україні має ухвалюватися до атаки Росії, а не через 24 години після неї.

У матеріалі зазначають, що необхідно створити оборону. Країни НАТО, які надають сили, мали б тримати підрозділи у постійній бойовій готовності вздовж українського кордону або з військових баз на території України.

Без військ на землі рішення про захист України через 24 години після нападу Росії вже не буде захистом, а лише спробою вступити в контакт. Попередньою умовою має бути перевага в повітрі, тобто бойові повітряні патрулі, подібні до місії НАТО з охорони повітряного простору Балтії, що забезпечують протиповітряну оборону та безпосередню повітряну підтримку наземних сил,

– ідеться у статті.

Оглядачі наголошують, що до другого російського вторгнення має бути ухвалене складне, але правильне рішення. В інакшому разі, якщо повторення нападу станеться, буде прийняте легке, але неправильне рішення.

"Мир в Україні не можна досягти дешево. Привабливість гарантій безпеки, подібних до статті 5 НАТО, є оманливою. Захід повинен змусити Путіна припинити атаки – а це означає, що потрібно дійсно щось робити, а не поступатися російським вимогам. Єдиний реальний спосіб змінити розрахунки Путіна щодо витрат – це застосувати санкції та надати Україні зброю, необхідну для перемоги", – резюмували оглядачі.

Що відомо про таку пропозицію гарантій?