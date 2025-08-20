Європа має труднощі з пошуком надійних гарантій безпеки для України. Президент США особисто сказав Зеленському та європейським лідерам під час їхньої зустрічі в понеділок, що Україна матиме захист НАТО, "подібний до статті 5".

Державний секретар США Марко Рубіо очолює комісію з українськими та європейськими посадовцями для розробки гарантій безпеки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

У чому проблема знайти для України надійні гарантії безпеки?

Під час зустрічі з українським та європейським керівництвом Трамп заявив, що Україна може розраховувати на захист НАТО, "подібний до статті 5", проте деталей не надав. У вівторок "коаліція охочих" союзників Києва займалася цим питанням. Держсекретар США Марко Рубіо очолив робочу групу, яка разом із Києвом та союзниками розробляє механізм таких гарантій.

За словами прем’єра Великої Британії Кіра Стармера, найближчими днями відбудуться зустрічі груп планування для уточнення формату майбутніх гарантій і можливого розгортання "сил підтримки" у разі припинення бойових дій. Проте питання залишається відкритим, адже ключова вимога України – вступ до НАТО – наразі заблокована США і низкою європейських країн.

Водночас виникає низка складних питань: які держави направлять військових, на яких умовах вони перебуватимуть в Україні, як реагуватимуть у випадку нового російського нападу і хто покриватиме витрати. Білий дім уже чітко заявив, що американські війська в Україні не розгортатимуться. Трамп прямо зазначив, що "тягар" має лягти на європейців – насамперед Францію, Німеччину та Велику Британію.

Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив готовність Європи створити багатонаціональну місію з британських, французьких, німецьких, турецьких та інших підрозділів для операцій у повітрі, на морі та на суші. Водночас європейські чиновники наголошують: навіть такі сили матимуть лише мандат на самозахист і не зможуть гарантувати мир – це залишається завданням ЗСУ.

Макрон і Стармер – обидва лідери ядерних держав, які мають місця в Раді Безпеки ООН – прагнуть показати, що вони все ще відіграють важливу роль на світовій арені.

Німеччина демонструє стриманість: через обмежені і надто недавні ресурси Бундесвер навряд чи здатен виділити значний контингент. Польща, попри найбільшу армію в ЄС, відмовляється від відправки військ в Україну, посилаючись на власні ризики через кордон із Росією та Білоруссю. Туреччина може стати ключовим гравцем завдяки своєму флоту і досвіду у Чорному морі, але її відносини з ЄС і політичні умови ускладнюють перспективу участі.

Що відомо про напрацювання гарантій безпеки для України?