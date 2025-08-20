Европа испытывает трудности с поиском надежных гарантий безопасности для Украины. Президент США лично сказал Зеленскому и европейским лидерам во время их встречи в понедельник, что Украина будет иметь защиту НАТО, "подобную статье 5".

Государственный секретарь США Марко Рубио возглавляет комиссию с украинскими и европейскими чиновниками для разработки гарантий безопасности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Смотрите также Даже если Зеленский и Путин встретятся, не стоит ожидать "прорыва", – WP

В чем проблема найти для Украины надежные гарантии безопасности?

Во время встречи с украинским и европейским руководством Трамп заявил, что Украина может рассчитывать на защиту НАТО, "подобную статье 5", однако деталей не предоставил. Во вторник "коалиция желающих" союзников Киева занималась этим вопросом. Госсекретарь США Марко Рубио возглавил рабочую группу, которая вместе с Киевом и союзниками разрабатывает механизм таких гарантий.

По словам премьера Великобритании Кира Стармера, в ближайшие дни состоятся встречи групп планирования для уточнения формата будущих гарантий и возможного развертывания "сил поддержки" в случае прекращения боевых действий. Однако вопрос остается открытым, ведь ключевое требование Украины – вступление в НАТО – пока заблокировано США и рядом европейских стран.

В то же время возникает ряд сложных вопросов: какие государства направят военных, на каких условиях они будут находиться в Украине, как реагировать в случае нового российского нападения и кто будет покрывать расходы. Белый дом уже четко заявил, что американские войска в Украине не будут разворачиваться. Трамп прямо отметил, что "бремя" должно лечь на европейцев – прежде всего Францию, Германию и Великобританию.

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил готовность Европы создать многонациональную миссию из британских, французских, немецких, турецких и других подразделений для операций в воздухе, на море и на суше. В то же время европейские чиновники отмечают: даже такие силы будут иметь только мандат на самозащиту и не смогут гарантировать мир – это остается задачей ВСУ.

Макрон и Стармер – оба лидеры ядерных государств, которые имеют места в Совете Безопасности ООН – стремятся показать, что они все еще играют важную роль на мировой арене.

Германия демонстрирует сдержанность: из-за ограниченных и слишком недавних ресурсов Бундесвер вряд ли способен выделить значительный контингент. Польша, несмотря на самую большую армию в ЕС, отказывается от отправки войск в Украину, ссылаясь на собственные риски из-за границы с Россией и Беларусью. Турция может стать ключевым игроком благодаря своему флоту и опыту в Черном море, но ее отношения с ЕС и политические условия затрудняют перспективу участия.

Что известно о наработке гарантий безопасности для Украины?