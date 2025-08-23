У Києві вважають, що будь-які гарантії безпеки мають передбачать присутність іноземних військ в Україні. Радник Марка Рютте чесно відповів, чи ведуть між членами Альянсу розмови щодо розміщення в нашій країні союзницького контингенту.

В інтерв'ю виданню Corriere della Sera адмірал Джузеппе Каво Драгоне, голова Військового комітету НАТО, розповів, що питання розміщення військ в Україні – "це вже сфера міжнародної політики й переговорів з Москвою". "Але в НАТО ми це взагалі не обговорювали, навіть побіжно", – сказав він, передає 24 Канал.

Чи обговорювали всередині НАТО відправку миротворців в Україну?

За словами Драгоне, жодних розмов про наземні контингенти в Альянсі не було.

Це як мінімум передчасно. Ми знаємо, що деякі країни могли обговорювати це на двосторонньому рівні. Але наразі все на зародковому рівні,

– пояснив адмірал.

Він наголосив, що політичні гарантії безпеки мають визначити загальний контекст. Наприклад: хто визначатиме, чи порушила сторона домовленості – Росія чи Україна? Хто встановлює правила? Скільки території треба охороняти? Чи солдати будуть тільки спостерігачами, чи й зможуть захищати – і якщо так, то з яким озброєнням? Наразі, каже чиновник, нічого не визначено.

Адмірал зауважив, що не знає, чи є взагалі готовність надати війська. Можливо, йдеться про солдатів із країн поза НАТО.