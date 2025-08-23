"Не обговорювали навіть побіжно": топгенерал НАТО зробив заяву щодо гарантій безпеки для України
- Адмірал Джузеппе Каво Драгоне заявив, що питання розміщення військ в Україні не обговорювалося в НАТО, навіть побіжно.
- Політичні гарантії безпеки мають визначити загальний контекст, зокрема правила та функції військ, розміщених в Україні.
У Києві вважають, що будь-які гарантії безпеки мають передбачать присутність іноземних військ в Україні. Радник Марка Рютте чесно відповів, чи ведуть між членами Альянсу розмови щодо розміщення в нашій країні союзницького контингенту.
В інтерв'ю виданню Corriere della Sera адмірал Джузеппе Каво Драгоне, голова Військового комітету НАТО, розповів, що питання розміщення військ в Україні – "це вже сфера міжнародної політики й переговорів з Москвою". "Але в НАТО ми це взагалі не обговорювали, навіть побіжно", – сказав він, передає 24 Канал.
Чи обговорювали всередині НАТО відправку миротворців в Україну?
За словами Драгоне, жодних розмов про наземні контингенти в Альянсі не було.
Це як мінімум передчасно. Ми знаємо, що деякі країни могли обговорювати це на двосторонньому рівні. Але наразі все на зародковому рівні,
– пояснив адмірал.
Він наголосив, що політичні гарантії безпеки мають визначити загальний контекст. Наприклад: хто визначатиме, чи порушила сторона домовленості – Росія чи Україна? Хто встановлює правила? Скільки території треба охороняти? Чи солдати будуть тільки спостерігачами, чи й зможуть захищати – і якщо так, то з яким озброєнням? Наразі, каже чиновник, нічого не визначено.
Адмірал зауважив, що не знає, чи є взагалі готовність надати війська. Можливо, йдеться про солдатів із країн поза НАТО.
Які є сценарії розміщення іноземних військ в Україні?
Політолог Дмитро Шеренговський назвав три варіанти присутності контингентів в Україні.
Міжнародна коаліція – це, коли декілька країн об'єднуються і беруть на себе спільну відповідальність за підтримку України.
Індивідуальні рішення окремих країн – цей варіант майже неможливий. Наприклад, Британії чи Польщі важко буде пояснити своїм громадянам, навіщо вони відправляють війська в Україну.
Міжнародні місії – наприклад, під егідою ООН чи ЄС, – теж малоймовірні через ризик вето з боку Росії, Угорщини та Словаччини.