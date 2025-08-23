"Не обсуждали даже вскользь": адмирал НАТО сделал заявление о гарантиях безопасности для Украины
- Адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что вопрос размещения войск в Украине не обсуждался в НАТО, даже вскользь.
- Политические гарантии безопасности должны определить общий контекст, в частности правила и функции войск, размещенных в Украине.
В Киеве считают, что любые гарантии безопасности должны предусматривать присутствие иностранных войск в Украине. Советник Марка Рютте честно ответил, ведутся ли между членами Альянса разговоры о размещении в нашей стране союзнического контингента.
В интервью изданию Corriere della Sera адмирал Джузеппе Каво Драгоне, председатель Военного комитета НАТО, рассказал, что вопрос размещения войск в Украине – "это уже сфера международной политики и переговоров с Москвой". "Но в НАТО мы это вообще не обсуждали, даже вскользь", – сказал он, передает 24 Канал.
Обсуждали ли внутри НАТО отправку миротворцев в Украину?
По словам Драгоне, никаких разговоров о наземных контингентах в Альянсе не было.
Это как минимум преждевременно. Мы знаем, что некоторые страны могли обсуждать это на двустороннем уровне. Но пока все на зачаточном уровне,
– объяснил адмирал.
Он отметил, что политические гарантии безопасности должны определить общий контекст. Например: кто будет определять, нарушила ли сторона договоренности – Россия или Украина? Кто устанавливает правила? Сколько территории надо охранять? Будут ли солдаты только наблюдателями, или смогут защищать – и если да, то с каким вооружением? Сейчас, говорит чиновник, ничего не определено.
Адмирал заметил, что не знает, есть ли вообще готовность предоставить войска. Возможно, речь идет о солдатах из стран вне НАТО.
Какие есть сценарии размещения иностранных войск в Украине?
Политолог Дмитрий Шеренговский назвал три варианта присутствия контингентов в Украине.
Международная коалиция – это, когда несколько стран объединяются и берут на себя общую ответственность за поддержку Украины.
Индивидуальные решения отдельных стран – этот вариант почти невозможен. Например, Британии или Польше трудно будет объяснить своим гражданам, зачем они отправляют войска в Украину.
Международные миссии – например, под эгидой ООН или ЕС, – тоже маловероятны из-за риска вето со стороны России, Венгрии и Словакии.