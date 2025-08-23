В Киеве считают, что любые гарантии безопасности должны предусматривать присутствие иностранных войск в Украине. Советник Марка Рютте честно ответил, ведутся ли между членами Альянса разговоры о размещении в нашей стране союзнического контингента.

В интервью изданию Corriere della Sera адмирал Джузеппе Каво Драгоне, председатель Военного комитета НАТО, рассказал, что вопрос размещения войск в Украине – "это уже сфера международной политики и переговоров с Москвой". "Но в НАТО мы это вообще не обсуждали, даже вскользь", – сказал он, передает 24 Канал.

Обсуждали ли внутри НАТО отправку миротворцев в Украину?

По словам Драгоне, никаких разговоров о наземных контингентах в Альянсе не было.

Это как минимум преждевременно. Мы знаем, что некоторые страны могли обсуждать это на двустороннем уровне. Но пока все на зачаточном уровне,

– объяснил адмирал.

Он отметил, что политические гарантии безопасности должны определить общий контекст. Например: кто будет определять, нарушила ли сторона договоренности – Россия или Украина? Кто устанавливает правила? Сколько территории надо охранять? Будут ли солдаты только наблюдателями, или смогут защищать – и если да, то с каким вооружением? Сейчас, говорит чиновник, ничего не определено.

Адмирал заметил, что не знает, есть ли вообще готовность предоставить войска. Возможно, речь идет о солдатах из стран вне НАТО.