Лавров у інтерв'ю американському ЗМІ підтвердив відмову Росії від мирних ініціатив, – ІSW
- Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров підтвердив відмову Кремля від мирних ініціатив США, повторюючи пропагандистські тези про "першопричини" війни.
- Росія прагне мати право вето на західні гарантії безпеки Україні, що обмежить можливості Києва протистояти російському вторгненню та отримувати підтримку від партнерів.
- Лавров звинувачує Президента України Володимира Зеленського в перешкоджанні миру і стверджує, що Росія повинна мати голос у питаннях гарантій безпеки для України разом з іншими постійними членами Ради Безпеки ООН.
- Аналітики ISW попереджають, що надання Росії права вето на західні гарантії безпеки для України може обмежити можливості Києва модернізувати збройні сили та укладати угоди про безпеку.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров використав інтерв’ю для американського телеканалу NBC, аби знову озвучити відмову Кремля від мирних ініціатив, запропонованих Сполученими Штатами. Лавров повторив наративи Кремля.
Росія хоче отримати право вето на західні гарантії безпеки Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Дивіться також Сидить у кріслі вже 21 рік, – Сибіга висміяв Лаврова після "лекції" про легітимність Зеленського
Як Росія відмовляється від мирних ініціатив?
Експерти відзначають, що Лавров повторив стандартні пропагандистські тези Москви про "розширення НАТО на схід" та "утиски російськомовних в Україні", представляючи їх як "першопричини" війни. Аналітики ISW наголошують: така риторика демонструє незмінність цілей Кремля й підтверджує відсутність реальної готовності до компромісу.
Постійне наполягання Лаврова на тому, що будь-яке припинення війни має бути спрямоване на усунення "першопричин", в тому числі неодноразово після саміту на Алясці 15 серпня, свідчить про те, що цілі Росії у війні не змінилися,
– зазначається у звіті.
Окрім цього, російський дипломат намагався подати Президента України Володимира Зеленського як перешкоду для миру, аби відвести увагу від небажання Кремля вести переговори чи погоджуватися на ініціативи президента США Дональда Трампа. Лавров фактично дав зрозуміти, що Путін не планує зустрічатися із Зеленським, якщо Київ не визнає початкові вимоги Москви, які передбачають політичну, військову й культурну капітуляцію України.
Також він просував тезу про "нелегітимність" Зеленського, використовуючи спотворене трактування Конституції України.
Аналітики підкреслюють, що такі заяви спрямовані на формування вигідної Москві картинки для американської аудиторії, зокрема приховування порушення Росією Будапештського меморандуму у 2014 та 2022 роках. Кремль намагається підготувати ґрунт для майбутньої "угоди про гарантії безпеки", де сам виступатиме "гарантом".
У ISW попереджають: якщо Росії нададуть право вето на західні гарантії безпеки для України, це серйозно обмежить можливості Києва протистояти черговому російському вторгненню, перешкоджатиме в укладенні угод про безпеку, збільшенні й модернізації своїх збройних сил, а також отриманні підтримки від партнерів.
Що відомо про позицію Росії щодо гарантій безпеки для України?
- Лавров говорив, що Росія "повинна мати право голосу" в питаннях гарантій безпеки для України – імовірно, разом зі США та Китаєм. А також із іншими постійними членами Ради Безпеки ООН – Великої Британією та Францією.
- Він сказав: Росія підтримує гарантії, засновані "на принципі колективної безпеки, на принципах неподільної безпеки. Все інше, все одностороннє – це, звісно, абсолютно безнадійна справа".
- Європейські дипломати кажуть, що відмова Лаврова від гарантій безпеки фактично зірвала переговори Росії зі США.