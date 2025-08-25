Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров використав інтерв’ю для американського телеканалу NBC, аби знову озвучити відмову Кремля від мирних ініціатив, запропонованих Сполученими Штатами. Лавров повторив наративи Кремля.

Росія хоче отримати право вето на західні гарантії безпеки Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Як Росія відмовляється від мирних ініціатив?

Експерти відзначають, що Лавров повторив стандартні пропагандистські тези Москви про "розширення НАТО на схід" та "утиски російськомовних в Україні", представляючи їх як "першопричини" війни. Аналітики ISW наголошують: така риторика демонструє незмінність цілей Кремля й підтверджує відсутність реальної готовності до компромісу.

Постійне наполягання Лаврова на тому, що будь-яке припинення війни має бути спрямоване на усунення "першопричин", в тому числі неодноразово після саміту на Алясці 15 серпня, свідчить про те, що цілі Росії у війні не змінилися,

– зазначається у звіті.

Окрім цього, російський дипломат намагався подати Президента України Володимира Зеленського як перешкоду для миру, аби відвести увагу від небажання Кремля вести переговори чи погоджуватися на ініціативи президента США Дональда Трампа. Лавров фактично дав зрозуміти, що Путін не планує зустрічатися із Зеленським, якщо Київ не визнає початкові вимоги Москви, які передбачають політичну, військову й культурну капітуляцію України.

Також він просував тезу про "нелегітимність" Зеленського, використовуючи спотворене трактування Конституції України.

Аналітики підкреслюють, що такі заяви спрямовані на формування вигідної Москві картинки для американської аудиторії, зокрема приховування порушення Росією Будапештського меморандуму у 2014 та 2022 роках. Кремль намагається підготувати ґрунт для майбутньої "угоди про гарантії безпеки", де сам виступатиме "гарантом".

У ISW попереджають: якщо Росії нададуть право вето на західні гарантії безпеки для України, це серйозно обмежить можливості Києва протистояти черговому російському вторгненню, перешкоджатиме в укладенні угод про безпеку, збільшенні й модернізації своїх збройних сил, а також отриманні підтримки від партнерів.

Що відомо про позицію Росії щодо гарантій безпеки для України?