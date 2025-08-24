Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни.

Як Путін намагається отримати поступки від США?

Володимир Путін заявив, що вступ Дональда Трампа на посаду президента у 2025 році став "світлом у кінці тунелю" у двосторонніх відносинах між США та Росією. Глава Кремля також сказав, що його зустріч з Трампом на Алясці була "дуже хорошою та змістовною".

Путін також зазначив, що сподівається, що зустріч, яка пройшла 15 серпня, є частиною "перших кроків" для "повномасштабного відновлення" двосторонніх відносин між США та Росією. Російський диктатор наголосив, що тепер "відповідальність за відновлення відносин лежить на Сполучених Штатах" через міжнародні угоди.

Путін давно прагне відновити двосторонні переговори між США та Росією, щоб відвернути увагу від України, отримати поступки від Сполучених Штатів та продовжити свою війну без подальших санкцій чи інших покарань,

– пишуть аналітики.

Диктатор також продовжує наголошувати на перспективах "покращення двосторонніх відносин між США та Росією", навіть коли адміністрація Трампа наполягає на тому, щоб Путін зустрівся із Зеленським для укладення миру перед відновленням відносин.

"Путін, очевидно, все ще сподівається, що Трамп буде співпрацювати економічно з Росією, навіть якщо він не запропонує жодних суттєвих поступок для укладення миру. Занепокоєння Путіна, ймовірно, зростає через загрозу подальших санкцій США проти Росії та її союзників, які можуть перешкодити військовим зусиллям Росії", – резюмували в ISW.

Що ще відомо про наміри Путіна затягнути мирний процес з Україною?

Журналісти The Telegraph писали, що Володимир Путін використовує психологічні маніпуляції, щоб впливати на Дональда Трампа, утримуючи його в переговорах якомога довше, та уникати негативних наслідків для Росії. Таким чином глава Кремля хоче, щоб Трамп зірвав мирні переговори або ж прийняв умови Москви.

Водночас глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що зустріч між Зеленським і Путіним поки не запланована Попри це, міністр додав, що Путін готовий до особистих контактів після узгодження порядку денного.

Цікаво, що малоймовірною зустріч Зеленського та Путіна вважає президент Фінляндії Александр Стубб. Він заявив, що Путін не готовий до мирних переговорів, і війна в Україні триватиме щонайменше до осені.