З поверненням Трампа до Білого дому європейські лідери активно шукають шляхи забезпечення миру для України. Путін не має наміру припиняти війну , а зміна пріоритетів США може залишити Київ без ключової підтримки.

Європейські країни намагаються розробити безпекові гарантії, які стримуватимуть Росію та сприятимуть перемир'ю, однак Україні потрібні конкретні кроки, а не лише підписані папери. Про таке інформує 24 Канал із посилання на матеріал Foreign Affairs.

Які безпекові гарантії може отримати Україна?

На міжнародному рівні для врегулювання війни та встановлення довготривалого миру в Україні обговорюються різні варіанти гарантій безпеки.

Зокрема йдеться про розміщення обмеженого контингенту європейських військ в Україні, посилення санкцій проти Росії, постачання додаткової зброї та чіткі письмові зобов'язання щодо захисту України.

Проте, на думку аналітиків Foreign Affairs, самі по собі ці кроки не здатні забезпечити захист від майбутніх російських загроз.

Зауважте! Експерти наголошують, що Путін, який з 2022 року відкрито прагне знищити Україну як незалежну державу, не зупиниться через дипломатичні заяви, символічні війська чи додаткові санкції. Його наступ припиниться лише тоді, коли російські війська фізично не зможуть просуватися.

Нині деякі аналітики сумніваються, що Україна може повністю зупинити Росію, адже навіть багаторічна підтримка НАТО не запобігла повільним просуванням Москви. Проте для стратегічного знешкодження Росії достатньо позбавити її можливості досягати цілей.

Так, Сили оборони досягли значних успіхів, зокрема у Чорному морі, де за допомогою дронів і ракет змусили російський флот відступити.

Позитивні для України результати є і в повітряному просторі, де інноваційні оборонні системи унеможливили домінування російської авіації.

До слова, для остаточного стримування Росії Україні потрібні не паперові гарантії, а масштабні інвестиції в передові технології та оборонну промисловість. Європа має зосередитися на постачанні дронів, високоточної зброї, систем зв'язку та протиповітряної оборони.

Ініціативи, як-от Європейський небесний щит, що передбачає створення безпольотної зони над західною та центральною Україною, можуть захистити інфраструктуру та економіку. Крім того, Європа повинна розширити співпрацю з Києвом у виробництві сучасного озброєння, використовуючи свої фінансові та промислові ресурси.

У Foreign Affairs підкреслюють, що підтримка України – це не лише допомога Києву, а й захист самої Європи. Путін не приховує намірів відновити російське домінування в Східній Європі, а його провокації на кордонах НАТО лише підтверджують загрозу.

Нагадаємо! Російські винищувачі активізувалися в повітряному просторі країн НАТО. Зокрема відомо про вторгнення кремлівських літаків у небо Естонії. До того ж Польща неодноразово відбивала ворожі дронові атаки.

ЄС уже визнав виживання України ключовим для власної безпеки, пропонуючи стратегію "сталевого дикобраза" – зміцнення України, щоб російські наступи зазнавали невдачі.

Хто зголосився гарантувати Україні безпеку?