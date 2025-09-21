Чи може Україна також розраховувати на подібну співпрацю, зважаючи на прямі ядерні погрози від Росії, прокоментував для 24 Каналу генерал-майор австралійської армії у відставці Мік Раян.

Чи можна розмістити ядерну зброю в Польщі?

Деякі країни НАТО, які не розробили ядерну зброю, розмістили на своїй території зброю США в рамках програми НАТО з спільного використання ядерної зброї. Мовиться про такі країни як Бельгія, Німеччина, Італія, Нідерланди, Туреччина.

Раян вважає, що за таким принципом можна скористатися програмою НАТО безпосередньо між Польщею та Францією.

Польща готова це зробити, але не ясно, чи готові французи насправді поділитися своєю ядерною зброєю з Польщею. До того ж ядерна зброя опиниться ближче до Росії, ніж раніше,

– зауважив військовий.

Якщо Польща та Франція обговорюють таку ініціативу, імовірно, теоретично розміщення можливе. Це можуть бути не ракети, але атомні бомби на польських літаках. Однак, не ясно чи є у Польщі літаки, які мають усі механізми та процедури безпеки для того, щоб нести таку зброю.

Чи можливе розміщення ядерки в Україні?

Розміщення ядерної зброї в Україні теоретично можливе, але як стримуючий фактор у майбутньому, вважає Раян.

Але я уявляю, що це розізлить Путіна ще більше і може підштовхнути його до використання тактичної ядерної зброї проти України,

– додав військовий.

Наразі за його припущеннями, на цьому етапі війни розміщення ядерної зброї в України не розглядається президентом Зеленським та його радниками.

Що змусило Європу заговорити про ядерну безпеку?