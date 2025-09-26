Днями з усіх штатів до Пентагону мають з'їхатися генералів і високопоставлених офіцерів. Військових терміново скликав Піт Гегсет, не пояснивши причин. ЗМІ з'ясували, що може стояти за цим наказом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Навіщо Гегсет скликає генералів у Пентагон?

У відомстві офіційно заявили, що міністр війни США (а саме так зараз називають Піта Гегсета) звернеться до своїх високопоставлених військових на початку наступного тижня. Це має статися 30 вересня на базі морської піхоти в Квантіко у Вірджинії поблизу Вашингтона.

Трамп і Венс закликали не перебільшувати значення зустрічі, коли ЗМІ запитали їх, навіщо такий поспіх.

Довідка. Справа в тому, що високопоставлені офіцери планують свої зустрічі за кілька місяців наперед і таке "зривання" викликало нерозуміння. До того ж мають прибути всі військові, починаючи з бригадного генерала (це нижче генеральське військове звання вищого офіцерського складу). Зокрема і ті, хто перебуває у зоні конфліктів на Близькому Сході. Зібрання такого рівня ніколи не було.

Це останній день фінансового року та день перед можливим припиненням роботи уряду, коли зазвичай заборонені поїздки урядових службовців. Подорожі можуть бути дозволені під час припинення роботи уряду, якщо це буде визнано необхідним,

– пояснюють Bloomberg.

Журналісти наголосили: збирати стільки військових в одному місці досить ризиковано. І це дорого, адже високих офіцерів супроводжують охоронці та помічники.

Джерела ЗМІ вказали, що зустріч може стосуватися майбутньої Стратегії національної оборони.

Окрім представлення військовим стратегії може бути ще дві причини

Defense Express пишуть, що ця стратегія буде фокусуватися на протистоянні Китаю на Тихому океані та повному блокуванню будь-якого зовнішнього впливу, зокрема китайського, російського та іранського у країнах Південної Америки. Але в інших частинах світу США більше не будуть представлені.

Іншою причиною можуть бути амбіції самого Гегсета, який хоче провести скорочення в армії.

Таким чином взяти й зібрати 838 генералів та адміралів, попередивши їх про зустріч за кілька днів, та сказати, що кожен десятий, а часом і кожен п'ятий, може встати та вийти – цілком може бути справжньою мрією умовного "ображеного майора" у відставці. Нагадаємо, що Гегсет отримав звання майора разом із переведенням у резерв у 2014 році, у 2021 році йому було відмовлено у несенні служби під час інавгурації Джо Байдена,

– інформує ЗМІ.

Третя причина пов'язана з ризиком глобального конфлікту. Наприклад, він може початися з Венесуели.

Гегсет агресивно втілює політику Трампа