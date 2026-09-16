Республіканці готують імпічмент главі Пентагону Гегсету: ЗМІ розкрили причину

У Палаті представників ініціювали імпічмент главі Пентагону. Піта Гегсета звинувачують у початку війни проти Ірану без згоди Конгресу.

Резолюцію про імпічмент міністра подав член Палати представників США від Республіканської партії Томас Массі. Про це пише Reuters.

Чому Гегсета хочуть відправити у відставку?

Массі звинувачує Гегсета в тому, що він виконував накази про бойові дії проти Ірану без дозволу Конгресу. На думку конгресмена, це є зловживанням посадовими повноваженнями.

Імовірно, резолюцію не підтримають. Водночас Палата представників буде змушена розглянути її, оскільки Массі подав документ у спеціальному статусі. Це має відбутися протягом двох робочих днів.

У Пентагоні заявили, що підтримують Гегсета та його підхід до роботи. Речниця відомства Кінгслі Вілсон наголосила, що міністерство продовжить працювати в інтересах американських військових і США.

Зауважимо, що Массі давно критикує війну проти Ірану та підтримку Ізраїлю. У травні він програв республіканські праймеріз кандидату Еду Галлрейну, якого підтримував президент Дональд Трамп. Тому на виборах у листопаді Массі вже не балотуватиметься.

Раніше конгресмен викликав невдоволення Трампа, очоливши кампанію за оприлюднення документів Міністерства юстиції, пов'язаних із покійним сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Нагадаємо, що війна проти Ірану почалася 28 лютого після ударів США та Ізраїлю.

За даними опитувань, значна частина американців не підтримує продовження конфлікту.

Демократи в Конгресі вже кілька разів закликали Трампа припинити бойові дії без схвалення Конгресу.

За опитуванням Reuters/Ipsos, 44% американців заявили, що на виборах до Конгресу підтримали б демократів, а 37% – республіканців.

Війна також вплинула на економіку США: через перебої з постачанням нафти ціни на пальне наблизилися до рекордних рівнів.