Макрон закликав захистити українців та світ, який не бажає жити за "законом джунглів"

У вівторок, 22 вересня президент Франції виступив на Генасамблеї ООН. Він закликав ООН дотримуватися своїх основоположних ідеалів та захистити цивілізований світ.

Також він наголосив на важливості підтримки України. Про це політик заявив у своїй промові, повідомляє The New York Times.

Що сказав Макрон про загрозу для світу?

Президент Франції під час виступу на Генасамблеї закликав Організацію Об'єднаних Націй діяти як захист проти тих, хто хоче створити світ, де правитиме "закон джунглів".

Питання, яке стоїть перед нами, простіше кажучи, чи хочемо ми жити в такому природному стані, фактично повертаючись до "законів джунглів", чи в цивілізованій міжнародній спільноті,

– наголосив Макрон.

Він підкреслив, що необхідно відновити життєдіяльність організації. Під час своєї промови президент Франції закликав ООН дотримуватися своїх основоположних ідеалів, зокрема принципу багатосторонності.

Водночас політик не уточнив, які ж саме країни, відповідальні за поширення "закону джунглів" у світі.

Що президент Франції сказав про Україну?

Еммануель Макрон підкреслив, що треба докласти усіх зусиль, щоб переговори між Києвом та Москвою розпочалися якомога швидше. Він також наголосив на необхідності захищати українців напередодні зими.

Ми повинні захищати їх на енергетичному фронті. Ми повинні надати їм більше перехоплювачів. Ми повинні захистити цивільне населення, і саме тому хочемо висловити нашу підтримку,

– заявив Макрон.

Президент Франції пропонував ввести подвійний мораторій – на удари по енергетичній та цивільній інфраструктурі, а також на удари по кораблях у Чорному морі, щоб відновити постачання зерна.

Зазначимо, що це останній виступ політика на Генасамблеї ООН. Наступного року він залишить посаду після 10 років перебування при владі.

Днями Макрон розповів, що Франція підписала контракт на постачання Україні нових радарів та засобів ППО для захисту енергетичної інфраструктури від російських ударів. Це рішення має допомогти уникнути масштабних відключень світла та тепла взимку.