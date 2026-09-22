Як повідомив президент Франції Еммануель Макрон у соцмережі X, Париж уклав угоду про передачу українським силам нових радіолокаційних станцій та ракет-перехоплювачів. Окрім того, до підтримки українського енергетичного сектору перед наступною зимою залучать профільний блок країн G7.

Що сказав Макрон

Французький лідер підкреслив, що регулярні удари Росії по об'єктах критичної інфраструктури створюють загрозу для мільйонів українських родин. Саме тому посилення протиповітряної оборони залишається першочерговим завданням для союзників.

Окрім розмови з президентом України Володимиром Зеленським, глава французької держави провів переговори з президентом США Дональдом Трампом. Під час цього діалогу сторони порушили питання можливої енергетичної паузи в бойових діях.

Ми також обговорили перспективу енергетичного перемир'я та мораторію в Чорному морі, які ми підтримуємо. Це стане ключовим питанням у переговорах, які мають відновитися та привести до справедливого й тривалого миру,

– заявив Макрон.

Політик наголосив, що припинення атак на цивільну інфраструктуру та забезпечення безпеки судноплавства є важливими етапами на шляху до стабілізації ситуації.

До слова, очікується, що під час особистої зустрічі 22 вересня Дональд Трамп наполягатиме на тому, щоб Володимир Зеленський погодився на "енергетичне перемир'я". Це відбувається на тлі стрімкого зростання світових цін на дизельне пальне, спричиненого війною в Ірані та російською агресією проти України.