25 листопада у Греції працівники державного та приватного секторів вийшли на загальнонаціональний страйк. Через протести виникли проблеми з транспортом по всій країні.

Як повідомляє Reuters, вийти на протестну акцію з вимогою підвищити оплату праці та покращити держпослуги закликала профспілка ADEDY. Мітингувальники вимагають повернути щорічні премії, які були скасовані за часів боргової кризи, а також суттєво збільшити державні видатки на сферу медицини та освіти.

Транспортний колапс і масштабні мітинги

Через масовий вихід працівників на акції в Греції виникли серйозні проблеми з пасажирським сполученням. До профспілкового руху долучилися моряки, фахівці транспортної галузі та зв'язківці. У результаті тимчасово зупинено рух поромів, скасовано ранкові й вечірні поїзди метро, а в кількох регіональних аеропортах довелося призупинити вильоти.

Профспілкові лідери наголошують на катастрофічній втраті купівельної спроможності громадян через інфляцію. Вони вимагають суттєвого підвищення заробітної плати, яка компенсувала б погіршення купівельної спроможності. Також там підкреслили, що наразі системи охорони здоров'я та освіти в Греції перебувають у жахливому стані.

Очікується, що впродовж дня на вулиці Афін та інших грецьких міст вийдуть тисячі бюджетників. Зокрема, до вуличних демонстрацій планують приєднатися шкільні вчителі та лікарі державних лікарень.

Додамо, Греція зараз працює над пілотним маршрутом експорту українського зерна на світові ринки. Пробну партію вантажу вже збираються відправити за допомогою залізниці. Водночас є питання щодо того, як окупити цей логістичний маршрут. Над рішенням вже працюють.