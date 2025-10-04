Укр Рус
Геополітика Європа У Тбілісі масові протести, люди штурмують президентську резиденцію: все про події у Грузії
4 жовтня, 18:47
У Тбілісі масові протести, люди штурмують президентську резиденцію: все про події у Грузії

Ірина Чеботнікова

У Грузії 4 жовтня відбуваються вибори до органів місцевого самоврядування. На цьому тлі країну охопили протести. Люди навіть увірвалися на подвір'я резиденції президента.

Деталі зібрав 24 Канал.

Чому в Грузії протестують 4 жовтня?

Прем'єр Іраклій Кобахідзе заявив, що правляча партія "Грузинська мрія" виграє в усіх містах і муніципалітетах. Іще до його заяви опозиція скликала людей на протест. Хода почалася з Тбіліського державного університету до проспекту Руставелі. В ній беруть участь не тільки студенти, але й відомі люди, як-от співачка Гіулі Чохелі, яка прийшла з портретами ув'язненого актора та журналістки.

На момент публікації новини мітингувальники увірвалися на подвір'я президентської резиденції Орбеліані, пробивши залізні загородження. Їм протистоять спецпризначенці, які заливають протестувальників перцевим спреєм і намагаються витіснити їх з резиденції.

ЗМІ пишуть, що є постраждалі.

Цікаво, що президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не підтримала штурм президентського палацу.

Що відбувається у Грузії зараз?

 

19:00, 04 жовтня

Торік теж були протести

Важливо, що останні парламентські вибори в Грузії були торік – у жовтні 2024-го. Тоді з численними порушеннями перемогла проросійська "Грузинська мрія". 

Люди довго протестували, але не змогли скинути владу. Вже рік, як Грузія просувається проросійським курсом і скасовує європейські реформи.

18:50, 04 жовтня

Мітингарі закликають до парламентських виборів

Ми неодмінно маємо призначити тимчасовий, технічний уряд, який візьме на себе управління країною і буде укомплектований професіоналами, а головне – чесними людьми, бо сьогодні це стало великою рідкістю. Обов'язково мають бути призначені нові парламентські вибори, і політична партія, що перемогла на них, стане правлячою, 
– цитують Паата Бурчуладзе RFI.

18:40, 04 жовтня

Таким чином, у Грузії закликають до повалення влади.

Люди кричать "Революція!" та називають протест революцією прапорів.

18:30, 04 жовтня

Чого прагнуть протестувальники в Грузії?

Акції протесту у Тбілісі організував оперний співак та опозиційний політик Паата Бурчуладзе. Він зачитав на мітингу декларацію, за яку проголосували учасники протесту, цитує його слова "Ехо Кавказу". 

  • Влада належить грузинському народу.
  • Так звана влада втратила легітимність у конституційному порядку, тому її повноваження припинено.
  • Національні збори оголошують про мирний перехідний період, який забезпечить: мирне повернення влади до рук народу, звільнення демократичних інститутів, негайне відновлення діалогу про вступ до Європейського союзу, захист безпеки та миру в країні.