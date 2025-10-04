В Тбилиси массовые протесты, люди штурмуют президентскую резиденцию: все о событиях в Грузии
В Грузии 4 октября проходят выборы в органы местного самоуправления. На этом фоне страну охватили протесты. Люди даже ворвались во двор резиденции президента.
Детали собрал 24 Канал.
Почему в Грузии протестуют 4 октября?
Премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что правящая партия "Грузинская мечта" выигрывает во всех городах и муниципалитетах. Еще до его заявления оппозиция созвала людей на протест. Шествие началось с Тбилисского государственного университета до проспекта Руставели. В нем участвуют не только студенты, но и известные люди, например певица Гиули Чохели, которая пришла с портретами заключенного актера и журналистки.
На момент публикации новости митингующие ворвались во двор президентской резиденции Орбелиани, пробив железные заграждения. Им противостоят спецназовцы, которые заливают протестующих перцовым спреем и пытаются вытеснить их из резиденции.
СМИ пишут, что есть пострадавшие.
Интересно, что президент Грузии Саломе Зурабишвили не поддержала штурм президентского дворца.
Что происходит в Грузии сейчас?
Стычки возле дворца Орбелиани
Дворец Орбелиани (также Резиденция Атонели) – это официальная резиденция президента Грузии.
Протестующие заявили, что будут требовать ключи от него, и выломали металлические ворота.
Спецназ применил водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.
Смотрите видео столкновений возле президентского дворца в Грузии 4 октября
Как проходят местные выборы в Грузии
На них пришли только 33% избирателей.
Наблюдатели из стран ЕС не представлены – есть только из Венгрии и Словакии. Также есть наблюдательница из Беларуси.
В Тбилиси приехали европейские политики – например, испанец и француз с пророссийскими взглядами. Их комментарии активно тиражируют провластные СМИ.
В целом власти Грузии говорят, что все под контролем.
В прошлом году тоже были протесты
Важно, что последние парламентские выборы в Грузии были в прошлом году – в октябре 2024-го. Тогда с многочисленными нарушениями победила пророссийская "Грузинская мечта".
Люди долго протестовали, но не смогли сбросить власть. Уже год, как Грузия продвигается пророссийским курсом и отменяет европейские реформы.
Митингующие призывают к парламентским выборам
Мы непременно должны назначить временное, техническое правительство, которое возьмет на себя управление страной и будет укомплектовано профессионалами, а главное – честными людьми, потому что сегодня это стало большой редкостью. Обязательно должны быть назначены новые парламентские выборы, и политическая партия, победившая на них, станет правящей,
– цитируют Паата Бурчуладзе RFI.
Таким образом, в Грузии призывают к свержению власти.
Люди кричат "Революция!" и называют протест революцией флагов.
К чему стремятся протестующие в Грузии?
Акции протеста в Тбилиси организовал оперный певец и оппозиционный политик Паата Бурчуладзе. Он зачитал на митинге декларацию, за которую проголосовали протестующие, цитирует его слова "Эхо Кавказа".
- Власть принадлежит грузинскому народу.
- Так называемая власть утратила легитимность в конституционном порядке, поэтому ее полномочия прекращены.
- Национальное собрание объявляет о мирном переходном периоде, который обеспечит: мирное возвращение власти в руки народа, освобождение демократических институтов, немедленное возобновление диалога о вступлении в Европейский союз, защиту безопасности и мира в стране.