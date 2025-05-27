Стояли за кібератакою на поліцейські мережі в 2024 році: Нідерланди викрили російських хакерів

В Нідерландах заявили, що раніше невідома російська хакерська група стояла за атаками минулого року на мережі поліції їхньої країни, НАТО та кількох європейських країн. Відповідну інформацію надали розвідувальні служби.

Про це пише 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Кібератака російських хакерів

Група, відома під назвою Laundry Bear, найімовірніше, діяла за підтримки Росії.

Кібератаки проти нідерландських інституцій є частиною ширшої міжнародної кіберзагрози з боку цієї хакерської групи,

– наголосили у заяві.

Крім цього, розвідники зазначили, що Laundry Bear також займалася кібершпигунством проти компаній, які виробляють високотехнологічну продукцію, доступ до якої Росія має обмежений через західні санкції, запроваджені у зв'язку з війною в Україні.

До того ж у заяві йдеться про те, що група намагалася отримати інформацію, пов'язану із "закупівлею та виробництвом військового обладнання західними урядами та постачанням західної зброї Україні".

Нагадаємо, Федеральне бюро розслідувань США офіційно звинуватило 16 громадян Росії у зв'язку з масштабною кіберзлочинною діяльністю, що включала шпигунство, атаки на державні структури та фінансові шахрайства.