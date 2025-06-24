Палата представників розглянула пропозицію оголосити імпічмент Трампу через Іран: що вирішили

Напередодні законодоваць-демократ Ел Грін виступив з ініціативою оголосили імпічмент Дональду Трампу через удари США по Ірану. У Палаті представників провели голосування 24 червня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

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Нова спроба імпічменту Трампу

Більшість Палати представників відхилила резолюцію про імпічмент Дональда Трампа через його рішення завдати удару по Ірану.

Близько 128 демократів приєдналися до 216 республіканців, яку відхилити резолюцію про імпічмент. 78 демократів, багато з яких з Прогресивної фракції, приєдналися до Гріна, аби проголосувати з цього питання.

Президент Трамп діяв, прямо порушуючи положення Конституції про військові повноваження. Я вважаю, що моя країна перебуває на перехресті демократії й автократії,

– заявив Ел Грін у залі засідань Палати представників за кілька хвилин до того, як його резолюцію відхилили.

Видання зазначає, що керівництво демократів у Палаті представників намагалося придушити заклики до імпічменту з боку розлючених законодавців, які стверджували, що дії Трампа були неконституційними та є підставою для усунення.

Більшість демократів вважають заклики до імпічменту президента "відволікальним" фактором від зусиль, спрямованих на зрив законодавчого порядку денного республіканців.

Демократка від Каліфорнії Ненсі Пелосі, яка була спікером Палати представників, коли Трампу двічі оголошували імпічмент під час його першого президентського терміну, заявила, що до імпічменту слід ставитися серйозно. Також зазначила, що він має подолати "великий поріг", перш ніж буде винесений на голосування в Палаті представників.