Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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Новая попытка импичмента Трампу

Большинство Палаты представителей отклонило резолюцию об импичменте Дональда Трампа из-за его решения нанести удар по Ирану.

Около 128 демократов присоединились к 216 республиканцам, которую отклонить резолюцию об импичменте. 78 демократов, многие из которых из Прогрессивной фракции, присоединились к Грину, чтобы проголосовать по этому вопросу.

Президент Трамп действовал, прямо нарушая положения Конституции о военных полномочиях. Я считаю, что моя страна находится на перекрестке демократии и автократии,

– заявил Эл Грин в зале заседаний Палаты представителей за несколько минут до того, как его резолюцию отклонили.

Издание отмечает, что руководство демократов в Палате представителей пыталось подавить призывы к импичменту со стороны разъяренных законодателей, которые утверждали, что действия Трампа были неконституционными и являются основанием для отстранения.

Большинство демократов считают призывы к импичменту президента "отвлекающим" фактором от усилий, направленных на срыв законодательной повестки дня республиканцев.

Демократка от Калифорнии Нэнси Пелоси, которая была спикером Палаты представителей, когда Трампу дважды объявляли импичмент во время его первого президентского срока, заявила, что к импичменту следует относиться серьезно. Также отметила, что он должен преодолеть "большой порог", прежде чем будет вынесен на голосование в Палате представителей.