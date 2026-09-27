Біля авіабази США у Великій Британії стався серйозний інцидент: є затримані

У Великій Британії поліція затримала кількох чоловіків поблизу авіабази RAF Fairford, яку використовують ВПС США. Їх підозрюють у порушені Закону про вибухові речовини. Через інцидент евакуювали мешканців прилеглого району, а територію посилили охороною.

Британська поліція повідомила про "серйозний інцидент" у районі Велфорда неподалік бази. Фахівці армійської вибухотехнічної служби оглядають кілька автомобілів, повідомляє Reuters.

Що відомо про інцидент біля авіабази США в Британії?

Правоохоронці заявили, що наразі вважають ситуацію контрольованою. На місці перебувають близько 30 автомобілів екстрених служб.

Озброєні поліцейські перекрили доступ до головних воріт RAF Fairford, а евакуйованих мешканців доправили до центру дозвілля.

"Наразі в районі Велфорда проводиться евакуація низки будинків після оголошення надзвичайної ситуації. Це сталося після затримання кількох чоловіків за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених Законом про вибухові речовини", – уточнили в поліції.

На тлі події у ВПС США заявили, що їхній персонал на базі "залишається пильним".

Американські та британські військові готові вживати необхідних заходів для забезпечення безпеки військовослужбовців, цивільного персоналу, підрядників та їхніх сімей.

Водночас у США відмовилися розкривати конкретні заходи захисту бази з міркувань оперативної безпеки.

RAF Fairford має важливе значення для американських військових. Британський уряд дозволив США використовувати базу для ударів по іранських ракетних об'єктах, які атакують кораблі в Ормузькій протоці.

У липні Корпус вартових ісламської революції Ірану попереджав, що бази, які використовуватимуться для таких операцій, можуть стати цілями.

Раніше Велика Британія також заявляла про готовність захищати країну від можливих атак після іранських погроз через використання RAF Fairford американськими бомбардувальниками.

Окремо британський уряд останнім часом посилює увагу до можливих диверсій та кібератак з боку Росії.

Лондон поінформував операторів критичної інфраструктури про відповідні загрози. Росія заперечує звинувачення у здійсненні гібридних атак проти західних країн.