Британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в районе Велфорда, недалеко от базы. Специалисты армейской взрывотехнической службы осматривают несколько автомобилей, сообщает Reuters.

Что известно об инциденте возле авиабазы США в Великобритании?

Правоохранители заявили, что на данный момент считают ситуацию контролируемой. На месте находятся около 30 автомобилей экстренных служб.

Вооруженные полицейские перекрыли доступ к главным воротам RAF Fairford, а эвакуированных жителей доставили в центр досуга.

"В настоящее время в районе Велфорда проводится эвакуация ряда домов после объявления чрезвычайной ситуации. Это произошло после задержания нескольких мужчин по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных Законом о взрывчатых веществах", – уточнили в полиции.

На фоне происшествия в ВВС США заявили, что их персонал на базе "остается бдительным".

Американские и британские военные готовы принимать необходимые меры для обеспечения безопасности военнослужащих, гражданского персонала, подрядчиков и их семей.

В то же время в США отказались раскрывать конкретные меры защиты базы из соображений оперативной безопасности.

RAF Fairford имеет важное значение для американских военных. Британское правительство разрешило США использовать базу для нанесения ударов по иранским ракетным объектам, атакующим корабли в Ормузском проливе.

В июле Корпус стражей исламской революции Ирана предупреждал, что базы, которые будут использоваться для таких операций, могут стать целями.

Ранее Великобритания также заявляла о готовности защищать страну от возможных атак после иранских угроз в связи с использованием RAF Fairford американскими бомбардировщиками.

Кроме того, британское правительство в последнее время уделяет повышенное внимание возможным диверсиям и кибератакам со стороны России.

Лондон проинформировал операторов критически важной инфраструктуры о соответствующих угрозах. Россия отрицает обвинения в проведении гибридных атак против западных стран.