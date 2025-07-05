Ізраїль приховав інформацію про удари Ірану по 5 своїх військових об'єктах, – The Telegraph

Під час 12-денної війни Ірану, видається, вдалося уразити ракетами 5 військових об'єктів Ізраїлю. Тель-Авів офіційно про цю інформацію нічого не повідомляв.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

Цікаво Іран просить ООН визнати Ізраїль та США агресорами у 12-денній війні, – The Guardian

Що відомо про ураження ізраїльських військових об'єктів Іраном

Журналісти зазначили, що ізраїльська влада не оприлюднила інформацію про ці іранські удари, адже в країні є суворі закони про військову цензуру.

Дані про ці атаки були надані виданню американськими науковцями з Університету штату Орегон, які спеціалізуються на використанні даних супутникових радарів для виявлення пошкоджень від бомб у зонах бойових дій.

У звіті йдеться про те, що 5 раніше невідомих військових об'єктів були уражені шістьма іранськими ракетами на півночі, півдні та в центрі Ізраїлю. Серед цих об'єктів була велика авіабаза, центр збору розвідувальних даних та база логістики.

У Армії оборони Ізраїлю заявили журналістам, що не коментуватимуть рівень перехоплення ракет чи пошкодження своїх баз під час 12-денної війни.

Можемо сказати, що всі відповідні підрозділи підтримували функціональну безперервність протягом усієї операції,

– сказав речник.



Мапа, куди іранські ракети могли влучити по 5 військових об'єктах в Ізраїлі / Фото The Telegraph

Ці удари по військових об'єктах є додатковими до 36 інших, які, як відомо, пробили ізраїльські системи протиповітряної оборони, завдавши значної шкоди житловій та промисловій інфраструктурі.

Попри значні пошкодження житлової нерухомості по всій країні, загинуло лише 28 ізраїльтян – це свідчить про досконалу систему оповіщення країни та дисципліноване використання населенням бомбосховищ і укриттів.

Аналіз, проведений газетою The Telegraph, показує, що хоча переважну більшість іранських ракет було перехоплено, частка тих, що пройшли через ціль, неухильно зростала протягом перших восьми днів 12-денної війни.

Причини цього, кажуть експерти, незрозумілі, але можуть включати нормування обмеженого запасу ракет-перехоплювачів з ізраїльського боку, покращення тактики стрільби та можливе використання Іраном більш досконалих ракет.

Важливо, що ізраїльські системи протягом усієї 12-денної війни підтримувалися двома американськими наземними системами протиракетної оборони THAAD та корабельними ракетами-перехоплювачами, запущеними з американських баз у Червоному морі.

За оцінками, США запустили щонайменше 36 ракет-перехоплювачів THAAD під час війни, вартість яких становила близько 12 мільйонів доларів за раз.

Аналіз даних, проведений The Telegraph, показує, що об'єднані системи оборони США та Ізраїлю загалом добре працювали, але до сьомого дня війни пропускали близько 16 відсотків ракет.

Це загалом узгоджується з попередньою оцінкою Армії оборони Ізраїлю щодо системи оборони, яка вказувала на рівень успішності у 87%.