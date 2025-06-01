Найвіддаленіша ціль: Ізраїль розбомбив літак в іранському аеропорту Мешхед
- Ізраїль завдав удару по аеропорту Мешхед в Ірані, знищивши військовий літак-заправник, що спричинило пожежу.
- Цей удар став найбільш віддаленим з початку операції, перевищивши дальність атаки Ізраїлю в Тунісі в 1985 році.
Повітряні сили Ізраїлю завдали удару по аеропорту Мешхед в Ірані. Там було уражено військовий літак-заправник, на місці сталася пожежа.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Армію оборони Ізраїлю.
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Ізраїль завдав удару по аеродрому Ірану
Ізраїль хоче мати перевагу в небі над Іраном, а тому в неділю, 15 червня, завдав серйозного удару по аеропорт Мешхед. Летовище розташоване приблизно за 2 300 кілометрів від Ізраїлю. Внаслідок удару було знищено іранський літак-заправник.
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Це найбільш віддалений удар з початку операції,
– зазначили в ізраїльській армії.
У мережі публікують кадри масштабного загоряння в аеропорту після атаки з боку Ізраїлю.
До слова, нещодавній удар, імовірно, став найбільш дальнім в історії ВПС Ізраїлю. У 1985 році подібна ситуація була в Тунісі, коли Ізраїль вдарив по штаб-квартирі Організації визволення Палестини. Тоді дальність атаки сягала 2000 кілометрів.
Нагадаємо, 15 червня в Тегерані пролунали щонайменше два вибухи. Ізраїль уперше з початку операції атакував у світлий час доби. Удари були завдані в західній частині міста та біля аеропорту Мехрабад. По повітряних цілях працювала ППО Ірану.