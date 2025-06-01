Іран запустив нову хвилю ракет по Ізраїлю: під ударом опинилася лікарня, є постраждалі

Вранці 19 червня Іран спрямував новий залп ракет на Ізраїль. Під ударом, зокрема, опинився медичний заклад у Беер-Шеві.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Times of Israel.

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Що відомо про нову атаку Ірану на Ізраїль

Так, під час ранкової атаки постраждали центральна та південна частини Ізраїлю. Є поранені, попередньо ракети влучили у 4 містах: Беер-Шева, Тель-Авів, Рамат-Ган та Холон, завдавши значних руйнувань.

Зокрема, удар припав по лікарні Сорока в Беер-Шеві. Фотографії та відео з місця підтверджують пошкодження медичного закладу. Лікарня просить людей не приходити на лікування.

Ситуація в лікарні Сорока після атаки Ірану / фото Times of Israel

ЗМІ повідомляють, що внаслідок влучання ракети у лікарню постраждали кілька десятків людей. Через більш як годину після атаки над медзакладом все ще видніється чорний дим.

Заявлено, як момент влучання ракети у лікарню Сорока: дивіться відео

Також фіксують прильоти у Тель-Авіві. Як повідомляє місцевий телеканал 12, ракета впала на будівлю у центрі міста.

Наслідки атаки на Тель-Авів: дивіться відео

У Холоні внаслідок падіння іранської балістичної ракети поранено 16 осіб, троє з них – у важкому стані.

Наслідки падіння ракети у Холоні / фото Times of Israel

В Рамат-Гані близько 20 людей отримали легкі поранення внаслідок ракетного удару.