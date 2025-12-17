Укр Рус
Геополітика Америка У кабінеті голови апарату Білого дому є фото Трампа з Путіним: його підписав сам президент США
17 грудня, 19:28
2

У кабінеті голови апарату Білого дому є фото Трампа з Путіним: його підписав сам президент США

Сергій Попович
Основні тези
  • У кабінеті Сьюзі Вайлз є фото Трампа з Путіним з підписом самого Трампа.
  • Фотопідбірка включає знімок статуетки Трампа з кепкою Make America Great Again.

Американське видання Vanity Fair оприлюднило серію світлин із робочого простору керівниці апарату Білого дому Сьюзі Вайлз. Серед предметів – фотографія президента США Дональда Трампа разом із главою Кремля Володимиром Путіним.

Її підписав сам Трамп. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Vanity Fair.

Що журналісти сфотографували у кабінеті Вайлз?

Журнал представив портрети ключових посадовців другої адміністрації Трампа. Однією з героїнь фотосерії стала Сьюзі Вайлз. Окремо журналісти показали деталі з її офісу.

На одному зі знімків видно фото Трампа і Путіна, яке, ймовірно, було зроблене під час саміту на Алясці. Як зазначає видання, світлина має особистий підпис президента США.

Сьюзі. Ти найкраща! Дональд, 
– написано на фотографії.


Фото Трампа і Путіна у кабінеті Вайлз / Фото Vanity Fair

Крім того, у фотопідбірці присутній знімок статуетки Дональда Трампа, що тримає в руці червону кепку з гаслом Make America Great Again.


Статуетка Трампа з кепкою у кабінеті Вайлз / Фото Vanity Fair

Vanity Fair опублікував портрети посадовців Білого дому, що викликали резонанс

  • Журнал Vanity Fair опублікував портрети команди Трампа, які викликали обговорення в соцмережах через недолугість зображених.

  • Фотограф Крістофер Андерсон заявив, що працював у своєму звичному стилі і не мав наміру виставляти посадовців у поганому світлі