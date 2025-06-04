Дуда обговорив з наступником курс України до НАТО

Президент Польщі Анджей Дуда обговорив із новообраним главою держави Каролем Навроцьким курс України до НАТО. Чинний лідер наголосив на важливості збереження послідовної підтримки Києва.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на RMF FM. Президент Польщі Анджей Дуда напередодні провів зустріч зі своїм наступником Каролем Навроцьким.

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Дуда передав чіткий сигнал новообраному президенту Польщі

Однією з ключових тем розмови стало питання євроатлантичної інтеграції України.

Керівниця канцелярії президента Малгожата Папроцька зауважила, що Дуда підтвердив свою незмінну позицію щодо підтримки членства України в НАТО та ЄС.

Чи буде змінюватися позиція новообраного президента? Мені сьогодні важко це прогнозувати. Яка позиція президента Дуди? Послідовна протягом багатьох років, що Україна повинна рухатися до НАТО, до Європейського Союзу,

– наголосила Папроцька.

Також сторони обговорили можливий склад нової президентської канцелярії.

Зустріч тривала понад годину. Після неї Кароль Навроцький подякував Дуді за розмову та опублікував спільне фото.

Раніше Дуда заявляв, що має намір обговорити з новообраним президентом його позицію щодо України.