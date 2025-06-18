"Передасть послання": чому Келлог планує візит у Білорусь саме зараз

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог може відвідати Білорусь та зустрітися з Александром Лукашенком. Західні ЗМІ повідомляють, що мета візиту буцімто "знайти шляхи для перемир'я між Києвом і Москвою".

Якщо поїздка все-таки відбудеться, Келлог стане найвищим посадовцем, який відвідував Білорусь за останні роки. Як пояснив 24 Каналу політтехнолог Тарас Загородній, поки не варто вірити, що все так, як пишуть ЗМІ.

Читайте також Спецпредставник Трампа Келлог поділився, як бачить завершення війни в Україні

Яке "послання" везе Келлог

Можливо, повідомлення про візит Келлога є лише заплутуванням противника. Наприклад, росіяни скаржилися, що у США скасували зустріч щодо врегулювання деяких питань. Це конкретна дія.

Щодо Лукашенка, то зрозуміло, що з ним говоритимуть не тільки про Україну. До нього є багато питань особливо напередодні військових навчань, які мають відбутися на території Білорусі та Росії.

Так можуть передати послання, щоб Лукашенко не загравався, а подивився, що відбувається з Іраном. Він точно не хоче повторення такого сценарію,

– підкреслив Тарас Загородній.

Американці можуть "потренуватися" у Білорусі. Це буде дуже вигідно для України, адже Білорусь виконує активну роль у підтримці Росії. Через неї Кремль може впливати на безпеку Європи. До того ж Україні важливо захистити свій північний кордон.

Отже, скоріш за все, Келлог поїде для проведення серйозних розмов та змалювання наслідків для Білорусі, якщо Лукашенко продовжить свою політику.

До слова, раніше Кіт Келлог заявив, що США хочуть сумістити позиції України та Росії. Для цього можуть взяти два меморандуми й спробують їх об'єднати. Він додав. що США намагаються довести все до "кінцевого стану" – всеосяжного припинення вогню.