Чехія запобігла замаху Китаю на віцепрезидентку Тайваню у 2024 році

Чеська розвідка заявила, що в березні 2024 року запобігла спробі замаху на віцепрезидентку Тайваню Сяо Бі-хім під час її візиту до Праги. За підготовкою стояли особи, пов’язані з китайським посольством.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на AFP.

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Що відомо про замах на віцепрезидентку Тайваню

Речник чеської військової розвідки Ян Пейсек у коментарі для видання повідомив, що під час візиту до Праги в березні 2024 року віцепрезидентка Тайваню Сяо Бі-хім стала мішенню "осіб, легалізованих на дипломатичних посадах у китайському посольстві в Празі".

За його словами, ці особи стежили за нею та збирали інформацію про програму Сяо та її зустрічі з чеськими посадовцями.

Ми навіть зафіксували спроби китайської цивільної розвідки створити умови для демонстративних дій проти людини, яка перебуває під захистом, які, однак, не вийшли за межі підготовчого етапу, – зазначив Пейсек.

За інформацією чеської військової розвідки, агенти китайського посольства планували влаштувати наїзд на кортеж, яким віцепрезидентка Тайваню пересувалась під час візиту до Праги.

У відповідь на це Сяо Бі-хім заявила, що "незаконні дії" Комуністичної партії Китаю її не злякають і вона "продовжуватиме відстоювати інтереси Тайваню в міжнародному співтоваристві".

Нагадаємо, раніше FT писали, що Китай готується до можливого вторгнення на Тайвань. Це може відбутися у будь-який момент.