Сообщает 24 Канал со ссылкой на AFP.

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Что известно о покушении на вице-президента Тайваня

Представитель чешской военной разведки Ян Пейсек в комментарии для издания сообщил, что во время визита в Прагу в марте 2024 года вице-президент Тайваня Сяо Би-хим стала мишенью "лиц, легализованных на дипломатических должностях в китайском посольстве в Праге".

По его словам, эти лица следили за ней и собирали информацию о программе Сяо и ее встречах с чешскими чиновниками.

Мы даже зафиксировали попытки китайской гражданской разведки создать условия для демонстративных действий против человека, который находится под защитой, которые, однако, не вышли за пределы подготовительного этапа, – отметил Пейсек.

По информации чешской военной разведки, агенты китайского посольства планировали устроить наезд на кортеж, которым вице-президент Тайваня передвигалась во время визита в Прагу.

В ответ на это Сяо Би-хим заявила, что "незаконные действия" Коммунистической партии Китая ее не испугают и она "будет продолжать отстаивать интересы Тайваня в международном сообществе".

Напомним, ранее FT писали, что Китай готовится к возможному вторжению на Тайвань. Это может произойти в любой момент.