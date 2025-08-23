Китай здивував заявою: ЗМІ пишуть, що Пекін готовий відправити миротворців в Україну
- Китай, ймовірно, готовий взяти участь у миротворчому контингенті в Україні.
- Але тільки якщо це буде зроблено на основі мандату ООН.
- План Китаю викликав неоднозначну реакцію у дипломатичних колах ЄС, побоювання стосуються можливого шпигунства та проросійської позиції Китаю.
КНР, імовірно, теж відправить війська в Україну. Принаймні, про це пишуть ЗМІ з посиланням на дипломатів.
Деталі передає 24 Канал з посиланням на Welt am Sonntag.
Цікаво! Як Сі Цзіньпін втрачає владу в Китаї та чому боїться Путіна не менше, ніж довіряє
Чи правда, що Китай відправить війська в Україну?
Дипломатичні кола ЄС, "які підтримують контакти з китайськими урядовими колами", інформують, що так. Китай, імовірно, готовий взяти участь у можливому миротворчому контингенті в Україні.
Але є певна умова: КНР введе свої війська, якщо миротворчі сили будуть розгорнуті на основі мандату Організації Об'єднаних Націй (ООН).
План Пекіна викликав неоднозначну реакцію в Брюсселі. З одного боку, включення країн глобального Півдня, таких як Китай, може сприяти прийнятності розгортання іноземних військ для моніторингу миру. "Однак існує також небезпека, що Китай в першу чергу захоче шпигувати в Україні і займе явно проросійську позицію замість нейтральної у разі конфлікту", сказав високопоставлений дипломат ЄС, знайомий з поточними консультаціями в Брюсселі,
– цитують журналісти.
Таким чином, натяки китайської сторони, хоч і суперечливі, але не позбавлені логіки. Пекін ухильно називає війну Росії проти України "конфліктом". Але Піднебесна хоче впливати на перебіг подій. Заяви Китаю мають вагу, адже Росія, як відомо, – ведмідь за спиною дракона.
Зверніть увагу! Парадокс, але ФСБ визнала Китай загрозою для національної безпеки.
Заяви Китаю про війну в Україні
- У липні глава МЗС Китаю Ван І заявив головній дипломатці ЄС Каї Каллас, що Пекін не може дозволити Росії програти у війні в Україні. Причина – мовляв, тоді США переключаться на КНР. Європу шокувала ця заява. Ба більше, Ван І відкинув звинувачення в тому, що Китай допомагає Росії.
- Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок підкреслив: Китай не може бути гарантом безпеки, бо він хотів би загарбати Україну. КНР має власний інтерес у війні.
- У серпні Лавров заявив, що мирне врегулювання війни мають забезпечити США і Китай. Утім, ЗМІ вказали: країна навряд чи стане одним із гарантів безпеки України через обмеженість ресурсів та небажання створювати прецедент.