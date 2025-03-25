Китай залишається головною військовою та кіберзагрозою для Америки, – звіт розвідслужб США

Розвідувальні служби США у вівторок опублікували звіт. Відповідно до нього, Китай залишається головною військовою та кібернетичною загрозою для їхньої країни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Китай лишається військовою та кібернетичною загрозою для США

Відповідно до щорічної оцінки загроз, яку проводить розвідувальна спільнота США, Китай може вражати Сполучені Штати за допомогою звичайної зброї, скомпрометувати американську інфраструктуру за допомогою кібератак і націлюватися на її активи в космосі.

Вказується, що Китай також прагне витіснити США з позиції провідної сили ШІ до 2030 року.

"Росія, разом з Іраном, Північною Кореєю та Китаєм, намагаються кинути виклик США через цілеспрямовані кампанії, щоб отримати перевагу, оскільки війна Москви в Україні дала їй "велику кількість уроків щодо боротьби із західною зброєю та розвідувальною інформацією у широкомасштабній війні", – йдеться у звіті, про що пише видання.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що Міністр оборони США Піт Гегсет наказав Кіберкомандуванню припинити всі операції, що стосувалися Росії, оскільки вона, на думку адміністрації Трампа, вже не становить значної кіберзагрози.