У Тегерані на місці поховання страчених після Ісламської революції 1979 року зводять парковку. Частина найбільшого кладовища столиці вже заасфальтована.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.

Дивіться також На Тернопільщині перепоховали жертв Волинської трагедії: була присутня делегація з Польщі

Чи визнав Іран будівництво паркінгу на могилах?

У столиці Ірану на кладовищі Бехешт-е-Захра почали будівництво парковки на місці, де десятиліттями спочивали страчені після революції 1979 року. Ділянка №41, яку раніше чиновники називали "випаленою", тепер перетворюється на асфальтовану стоянку.

Супутникові знімки Planet Labs показали, що роботи стартували на початку серпня. На фото від 18 серпня видно, що частина території, де після страт ховали жертв, вже заасфальтована.

Супутникові знімки кладовища в Ірані / Фото Planet Labs PBC з сайту AP

За дослідженнями викладача Амстердамського університету Шахіна Насірі та його колег, у секторі 41 налічується від 5 до 7 тисяч поховань людей, яких влада Ірану вважала "релігійними злочинцями", комуністами, бойовиками чи монархістами.

Більшість могил та надгробків дисидентів були осквернені, а дерева на цій ділянці навмисно висушені,

– сказав Шахін Насірі.

У 2024 році ООН попереджала, що такі дії Ірану можна вважати спробою знищити докази власних злочинів.

Рішення про перепрофілювання також суперечить внутрішнім правилам Ірану. Там, як пише видання, змінювати призначення землі на кладовищі можна лише через понад 30 років і за згоди родин загиблих.

Чи це перше пошкодження кладовищ в Ірані