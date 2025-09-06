В Тегеране на месте захоронения казненных после Исламской революции 1979 года возводят парковку. Часть крупнейшего кладбища столицы уже заасфальтирована.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

Смотрите также На Тернопольщине перезахоронили жертв Волынской трагедии: присутствовала делегация из Польши

Признал ли Иран строительство паркинга на могилах?

В столице Ирана на кладбище Бехешт-е-Захра начали строительство парковки на месте, где десятилетиями покоились казненные после революции 1979 года. Участок №41, который ранее чиновники называли "выжженным", теперь превращается в асфальтированную стоянку.

Спутниковые снимки Planet Labs показали, что работы стартовали в начале августа. На фото от 18 августа видно, что часть территории, где после казней хоронили жертв, уже заасфальтирована.

Спутниковые снимки кладбища в Иране / Фото Planet Labs PBC с сайта AP

По исследованиям преподавателя Амстердамского университета Шахина Насири и его коллег, в секторе 41 насчитывается от 5 до 7 тысяч захоронений людей, которых власти Ирана считали "религиозными преступниками", коммунистами, боевиками или монархистами.

Большинство могил и надгробий диссидентов были осквернены, а деревья на этом участке намеренно высушены,

– сказал Шахин Насири.

В 2024 году ООН предупреждала, что такие действия Ирана можно считать попыткой уничтожить доказательства собственных преступлений.

Решение о перепрофилировании также противоречит внутренним правилам Ирана. Там, как пишет издание, менять назначение земли на кладбище можно только через более 30 лет и с согласия семей погибших.

Это первое повреждение кладбищ в Иране