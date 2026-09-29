США планують організувати тристоронню зустріч з Україною та Росією у жовтні, – The Atlantic

Американські дипломати прагнуть організувати переговори між Україною та Росією для укладення часткового перемир'я. Йдеться про взаємну відмову від атак на електростанції, нафтопереробні заводи та вантажні кораблі.

Як повідомляє The Atlantic, зустріч представників трьох країн може відбутися вже у жовтні в Абу-Дабі. Нещодавно американські посланці Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідали Київ, де кілька годин обговорювали з Володимиром Зеленським поетапне скорочення масштабів війни.

Перспективи зустрічі делегацій чи лідерів

Перший етап домовленостей мав би зупинити удари по енергетичній інфраструктурі України та Росії. Паралельно, за даними видання, за посередництва Єгипту готується окрема угода щодо безпеки судноплавства у Чорному морі. Вона покликана захистити вантажні кораблі, які транспортують зерно, зокрема, до країн Африки та Близького Сходу.

Вся їхня позиція зараз полягає в тому, щоб скоротити масштаби конфлікту будь-яким способом і з будь-якого боку,

– сказав один зі співрозмовників.

Кінцевою метою команди Дональда Трампа залишається організація спільної зустрічі за участю президентів США, України та Росії. За даними джерел, український лідер Володимир Зеленський вже висловив готовність до такого формату переговорів. Натомість російський диктатор Володимир Путін поки не демонструє такого бажання.

Нагадаємо, керівник Офісу Президента Кирило Буданов підтвердив підготовку до контактів. Тоді він наголошував, що головним фокусом стане саме зменшення інтенсивності ударів по енергооб'єктах та забезпечення стабільного руху суден.

До цього спецпредставники Трампа планували зустрітись з українською делегацією у Нью-Йорку. Сторони мали розглянути пропозиції щодо угоди про деескалацію.