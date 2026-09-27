Про підготовку до цих контактів розповів очільник Офісу президента Кирило Буданов під час спілкування з пресою. Як зазначає видання "Новини.LIVE", сторони мають обговорити цілу низку складних технічних питань.

Які теми стануть ключовими?

Головним фокусом переговорів стане спроба зменшити інтенсивність російського терору. Зокрема, йдеться про захист критичної інфраструктури та забезпечення стабільного руху суден у Чорному морі.

По-перше, ми плануємо таку зустріч. По-друге, применшення ударів по енергетичній сфері,

– розповів Кирило Буданов.

Він також додав, що постійний терор є ненормальним явищем, тому питання безпеки судноплавства потребує негайного вирішення.

Що передувало?

Тема часткового припинення вогню активно обговорюється на міжнародному рівні вже кілька тижнів. Нагадаємо, раніше ми писали, що Володимир Зеленський назвав три можливі варіанти перемир'я, які стосуються енергетики та морської логістики.

Згодом ці ініціативи стали однією з головних тем під час візиту українського лідера до США.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, президент підбив підсумки зустрічі з Дональдом Трампом, де сторони детально розглянули перспективи енергетичного перемир'я та взаємної відмови від ударів по інфраструктурі.