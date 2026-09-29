Как сообщает The Atlantic, встреча представителей трех стран может состояться уже в октябре в Абу-Даби. Недавно американские посланники Стив Виткофф и Джаред Кушнер посетили Киев, где в течение нескольких часов обсуждали с Владимиром Зеленским поэтапное сокращение масштабов войны.

Перспективы встречи делегаций или лидеров

Первый этап договоренностей должен остановить удары по энергетической инфраструктуре Украины и России. Параллельно, по данным издания, при посредничестве Египта готовится отдельное соглашение о безопасности судоходства в Черном море. Оно призвано защитить грузовые суда, транспортирующие зерно, в частности, в страны Африки и Ближнего Востока.

Вся их позиция сейчас заключается в том, чтобы сократить масштабы конфликта любым способом и с любой стороны,

– сказал один из собеседников издания.

Конечной целью команды Дональда Трампа остается организация совместной встречи с участием президентов США, Украины и России. По данным источников, украинский лидер Владимир Зеленский уже выразил готовность к такому формату переговоров. В то время как российский лидер Владимир Путин пока не демонстрирует такого желания.

Напомним, руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов подтвердил подготовку к контактам. Тогда он отмечал, что главным фокусом станет именно уменьшение интенсивности ударов по энергообъектам и обеспечение стабильного движения судов.

До этого спецпредставители Трампа планировали встретиться с украинской делегацией в Нью-Йорке. Стороны должны были рассмотреть предложения по соглашению о деэскалации.