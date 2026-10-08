Інцидент на кордоні з Білоруссю: у Латвії розкрили деталі нападу на військових

На кордоні з Білоруссю група провокаторів погрожувала латвійським військовослужбовцям предметом, схожим на зброю, під час спроби нелегального перетину кордону мігрантами. Для уникнення ескалації та убезпечення особового складу військовослужбовці Латвії відступили на кілька метрів.

Як повідомляє видання Delfi, переправлення людей через латвійський кордон є регулярною тактикою, у якій беруть участь організовані групи супровідників.

Які подробиці інциденту?

Під час останнього випадку кілька нелегалів перелізли через паркан, після чого з білоруського боку почалися агресивні дії проти латвійських військовослужбовців.

Нападники почали кидати у військових каміння, гілки та поліна, а також спрямували в їхній бік предмет, що нагадував вогнепальну зброю.

Почали погрожувати, кидати в наших військовослужбовців каміння, уламки дерев, поліна, а також був предмет, схожий на зброю, який спрямували на військових,

– зазначив Каспарс Пуданс.

За словами командувача, через відстань і погану видимість точно підтвердити наявність справжньої зброї було неможливо.

Проте бійці діяли відповідно до оцінки загрози та ухвалили рішення відступити на кілька метрів, щоб уникнути ескалації та більш серйозного конфлікту.

Роль організованих груп та реакція на провокацію

Цього тижня агресивні супровідники в масках знову намагалися переправити з Білорусі до Латвії групу нелегальних мігрантів.

Коментуючи інцидент із погрозами латвійським військовим на кордоні з Білоруссю, глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що за цими діями стоїть Москва.