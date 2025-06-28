Іран вимагає "змінити тон": у МЗС країни звернулися до адміністрації Трампа

В Ірані відповідають на агресивну політику США та закликають Дональда Трампа "змінити тон". Те, як Вашингтон ставиться до Тегерана, грає значну роль у переговорах.

Про це пише 24 Канал з посиланням на допис міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі в X.

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Іран закликає США зупинити агресивні висловлювання щодо Хаменеї

Глава дипломатії Ірану зазначив, що іранський народ заслуговує на повагу з боку США та свою незалежність. На думку Арагчі, для продовження кроків щодо встановлення миру американський президент повинен "відмовитися від зневажливого тону в бік верховного лідера Ірану, аятоли Алі Хаменеї".

Великий і могутній іранський народ, який показав світові, що в ізраїльського режиму немає вибору, окрім як бігти до "татуся", щоб уникнути збитих нашими ракетами, не сприймає погроз та образ,

– пише очільник МЗС Ірану.

Також Аббас Арагчі додав, що від тональності США залежать майбутні переговори з Тегераном. І у випадку, якщо Сполучені Штати хочуть укласти угоду, то адміністрація президента має "переглянути свою риторику".

В Ірані погрожують, що якщо американська влада буде припускатися помилок, то Тегеран "не вагатиметься розкрити свої реальні можливості" що, нібито знищить всі ілюзії щодо слабкості ісламської країни.

Арагчі зробив таку гучну заяву після загострення напруженої ситуації між Вашингтоном і Тегераном. У США раніше лунали погрози повністю знищити ядерну програму Ірану. Дональд Трамп 27 червня зауважив, що атаки на Іран можуть продовжуватися, адже він готовий бомбити Іран, якщо виявиться, що країна має уран, що збагачений до необхідного рівня. Так під час обстрілу Ірану 22 червня США, ймовірно, дещо знизили здатність країни виробляти ядерну зброю.