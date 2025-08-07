Сполучені Штати отримають контроль над стратегічним коридором на Південному Кавказі в рамках мирної угоди між Азербайджаном і Вірменією.

Задля миру лідери країн підпишуть її у п'ятницю, 8 серпня, у Білому домі у присутності президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на офіційних осіб, передає 24 Канал.

Що передбачатиме угода?

Reuters пише, що угода передбачатиме розв’язування старої проблеми транспортного сполучення. Азербайджан хоче отримати коридор через Вірменію, який би з'єднав основну частину країни з ексклавом Нахічевань, що біля Туреччини.

Зазначається, що такий коридор країна запросила під час переговорів. США отримають від Вірменії" особливі права" на розробку транзитного коридору, який хочуть назвати "Маршрут Трампа заради міжнародного миру і процвітання" (TRIPP).

Таким чином, за даними агентства, маршрут функціонуватиме згідно з вірменським законодавством. Своєю чергою Сполучені Штати передадуть землю в суборенду консорціуму, який відповідатиме за інфраструктуру та управління.

Завдяки комерційним коштам цей крок розблокує регіон і запобігатиме подальшим воєнним діям,

– сказав виданню один із чиновників.

Також лідери Вірменії та Азербайджану підпишуть документи із запитом про розпуск Мінської групи, створеної ще в 1992 році для посередництва у врегулюванні конфлікту. Її співголовами із заснування були Франція, Росія та США.

Нагадаємо, раніше WP повідомило, що Дональд Трамп спробує стати миротворцем у тривалому конфлікті між Вірменією та Азербайджаном. У Вашингтоні він прийме Нікола Пашиняна й Ільхама Алієва з надією укласти угоду.