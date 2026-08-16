Південна Корея запропонувала КНДР завершити війну, яка триває понад 70 років

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон закликав Північну Корею сісти за стіл переговорів і офіційно завершити війну між двома країнами. Сеул також готовий обговорити заходи для зниження напруженості на кордоні та стримування ядерної програми Пхеньяна.

Про це пише BBC.

Які деталі пропозиції відомі?

Про свою ініціативу Лі заявив під час церемонії з нагоди Дня визволення Кореї від японського колоніального панування. Він закликав обидві сторони відмовитися від погроз і перейти до переговорів як безпосередні учасники конфлікту.

Президент Південної Кореї також запропонував створити "багаторівневу систему безпеки", яка мала б запобігати військовим інцидентам уздовж фактичного кордону між державами – демілітаризованої зони (ДМЗ).

За словами Лі, переговори могли б стати майданчиком не лише для обговорення мирного співіснування та співпраці, а й для пошуку практичних способів зупинити подальший розвиток ядерного потенціалу КНДР.

Північна Корея у 2022 році офіційно проголосила себе ядерною державою та заявила, що не відмовиться від ядерної зброї. За оцінками експертів, Пхеньян уже має десятки ядерних боєголовок.

Лі Чже Мьон раніше заявляв, що КНДР може виробляти приблизно 15 – 20 нових ядерних боєголовок на рік. Водночас він називав можливу домовленість про замороження виробництва ядерної зброї реалістичною проміжною метою, хоча Сеул продовжуватиме виступати за повну денуклеаризацію Північної Кореї.

Проте, офіційний Пхеньян наразі публічно не відреагував на нову пропозицію президента Південної Кореї. Державні медіа КНДР повідомляли лише про заходи за участю Кім Чен Ина з нагоди Дня визволення. Проте, раніше Північна Корея вже відкидала ініціативи Лі щодо відновлення діалогу. Пхеньян, зокрема, критикував військову співпрацю Сеула зі США та спільні навчання двох країн.

Нагадаємо, військова напруженість на Корейському півострові зберігається. Напередодні Північна Корея здійснила запуск балістичної ракети в море – це був уже 11-й імовірний ракетний тест КНДР цього року. Запуск відбувся незадовго до запланованих спільних військових навчань США та Південної Кореї, що традиційно викликають різку реакцію Пхеньяна.