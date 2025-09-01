Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час виступу на пам’ятних заходах з нагоди початку Другої світової війни застеріг від звикання до війни Росії проти України. Він підкреслив, що до неї не можна ставитися, як до чогось звичайного.

А також наголосив на тому, що люди продовжують гинути. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Polsat News.

Що сказав польський міністр оборони про війну в Україні?

Косіняк-Камиш заявив, що до війни Росії проти України попри втому, труднощі та емоції, не можна ставитися як до звичайної справи.

Там гинуть люди, діти. Бомби падають на ясла, дитячі садки та лікарні,

– зазначив він.

Глава польського Міноборони пояснив, що звикання до війни є "найгіршою та найбільшою перемогою імперії зла, яка знову дивиться зі Сходу". Він також наголосив на важливості того, що зараз на полі бою в Україні вирішується питання безпеки самої Польщі.

За словами Косіняка-Камиша, з плином часу чутливість зменшується, але державна необхідність не може бути затьмарена втомою чи зневірою. На його думку, це зобов'язання перед Вестерплатте та зобов'язання перед людьми Вестерплатте: солдатами Польської армії.

Що кажуть у Польщі про війну в Україні?