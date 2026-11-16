Ховався в залі очікування: лідер Придністров'я прилетів до Молдови попри заборону виїзду

У неділю, 15 листопада, самопроголошений президент Придністров’я Вадим Красносельський прибув до Кишинева. Він повернувся до країни з Москви.

У країні-агресорці він отримав нагороду з рук Володимира Путіна. Про це повідомляє видання Realitatea з посиланням на власні джерела.

Що відомо про повернення Красносельського?

У неділю, 15 листопада, літак приземлився у міжнародному аеропорту Кишинева. Самопроголошений президент Придністров’я тривалий час не залишав будівлю летовища та перебував у залі очікування.

Зазначимо, що він повернуся до країни попри те, що влада Молдови офіційно заборонила йому виїзд. Термін обмежень триватиме 5 років

Рішення про заборону Вадиму Красносельському залишати Республіку Молдова конституційна влада Кишинева ухвалила 5 листопада. Санкційні заходи застосували одразу після його поїздки до Москви.

Під час візиту до Росії політик зустрівся з правителем Кремля Владіміром Путіним, отримав від нього відзнаку та публічно проголосив, що придністровський регіон вважає частиною "русского міра". Влада у Кишиневі раніше публічно припускала, що лідер Придністров'я взагалі вирішить не повертатися з російської столиці.

Візит до Москви та кремлівське нагородження відбулися безпосередньо перед закінченням другого терміну перебування Красносельського при владі. У підконтрольному Росії Придністров’ї вже оголосили дату наступного голосування. Так звані президентські вибори призначили на 13 грудня.

Нагадаємо, що у неділю, 15 листопада, також відбулось голосування в автономному молдовському регіоні Гагаузія. Там розпочалися вибори голови автономії та депутатів Народних зборів.

Зазначимо, що попередню очільницю від популістської партії "Шор" Євгенію Гуцул визнали винною у справі щодо незаконного фінансування політичної сили та призначили покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.