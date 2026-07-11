Російські хакери шпигували за базами НАТО через камери дверних дзвінків, – розвідка Нідерландів

Нідерландські спецслужби заявили про викриття масштабної російської кібероперації. Під час неї хакери використовували незахищені інтернет-камери для збору розвідувальної інформації про військові бази НАТО та маршрути транспортування озброєння до України.

Про це повідомили Служба загальної розвідки та безпеки Нідерландів (AIVD) і Служба військової розвідки та безпеки (MIVD), пише The Telegraf.

Що відомо про масштабну операцію Росії зі стеження за НАТО?

Як встановило спільне розслідування нідерландських спецслужб, російські хакери навмисно спрямовували зламані камери на дороги та транспортні вузли, якими переміщувалася військова техніка для України.

Метою операції було виявлення та відстеження озброєння, яке країни НАТО передавали Києву. У спецслужбах зазначили, що про загрозу вже попередили організації, чиї камери розташовані поблизу таких маршрутів, щоб вони могли посилити захист своїх пристроїв.

За інформацією AIVD і MIVD, операція була спрямована проти кількох європейських держав-членів НАТО, включно з Нідерландами, а також України.

У розвідці пояснили, що значна частина IP-камер була недостатньо захищена. Багато пристроїв працювали зі стандартними паролями, застарілим програмним забезпеченням або заводськими налаштуваннями, що значно спрощувало їхній злам.

Фахівці наголошують, що після виявлення пристрою зловмисники можуть отримати до нього доступ через інтернет за допомогою доступних інструментів для пошуку вразливих камер. Йдеться не лише про професійні системи відеоспостереження, а й про популярні камери дверних дзвінків, які власники використовують для дистанційного контролю своїх будинків через смартфони.

У нідерландській розвідці зазначають, що використання цивільних камер для збору розвідданих стало поширеним методом сучасної війни. На відміну від супутників або безпілотників, такі пристрої забезпечують детальний огляд місцевості на рівні землі, є дешевшими у використанні та дозволяють вести приховане спостереження.

Подібні методи вже застосовувалися під час війни Росії проти України. Зокрема, українські фахівці використовували доступ до російських камер для спостереження за переміщенням військової техніки та планування ударів по військових об'єктах.

Крім того, схожі способи кібершпигунства раніше фіксували під час протистояння між Ізраїлем та Іраном, коли сторони також використовували цивільні системи відеоспостереження для отримання розвідувальної інформації.

Нідерландські спецслужби закликали власників IP-камер регулярно оновлювати програмне забезпечення, змінювати стандартні паролі та перевіряти налаштування безпеки, щоб унеможливити несанкціонований доступ до пристроїв.

Нагадаємо, нещодавно російське хакерське угруповання Turla, яке пов'язують із ФСБ, розгорнуло нову кібершпигунську кампанію проти українських державних органів, військових структур та дипломатичних установ.

Шкідливе програмне забезпечення маскується під звичайні програми, зокрема PDF-рідери та калькулятори, що дозволяє йому обходити антивірусний захист. Після зараження вірус надає зловмисникам прихований доступ до комп'ютера, дозволяючи дистанційно керувати системою та викрадати конфіденційну інформацію.

Бекдор здатний робити знімки екрана, змінювати файли й системний реєстр, запускати нові процеси та завантажувати додаткове шкідливе програмне забезпечення. За даними дослідників, проникнення до систем здійснюється через фішингові електронні листи з документами на військову, дипломатичну або академічну тематику.