У Європі критично бракує ракет Patriot: у США б'ють на сполох через загрозу з боку Росії

У Європі американські та натівські війська зіткнулися з критичною нестачею ракет-перехоплювачів Patriot, здатних збивати російські балістичні ракети. Значною мірою дефіцит виник через перекидання запасів Patriot на Близький Схід на тлі війни США з Іраном.

Про це Associated Press розповіли представник оборонного відомства США в Європі та посадовець НАТО.

Що відбувається із запасами Patriot?

За словами американського чиновника, найбільше занепокоєння викликає саме дефіцит ракет Patriot, які використовують для перехоплення балістичних ракет. Якщо Росія завдасть удару по європейських об'єктах, зокрема військовому штабу чи енергетичній інфраструктурі, НАТО може зіткнутися з проблемою недостатньої кількості перехоплювачів.

Американський посадовець заявив, що військові США в Європі "точно" не мають достатньої кількості ракет Patriot для відбиття тривалого балістичного удару. Водночас можливості захисту навіть від одного балістичного удару або випадкової російської ракети, яка відхилилася від курсу, за його словами, будуть "дуже обмеженими".

Однією з головних причин називають війну США з Іраном, яка триває вже шість місяців. Американські запаси ракет-перехоплювачів, які перебували в Європі, перекидали на Близький Схід. Там США та союзники в країнах Перської затоки використовували значну кількість перехоплювачів, зокрема Patriot, для боротьби з іранськими безпілотниками та ракетами.

Унаслідок цього частина ресурсів, які могли використовуватися для посилення протиповітряної та протиракетної оборони Європи, була спрямована на інший театр бойових дій.

Дефіцит Patriot у Європі також нагадує ситуацію, з якою стикається Україна під час російських масованих атак. Київ регулярно потребує додаткових ракет-перехоплювачів для захисту від балістичних ракет, зокрема російських "Кинджалів" та балістичних ракет сімейства "Іскандер".

За оцінкою американського чиновника, у разі масштабного російського удару європейські сили можуть опинитися у ситуації, коли запасів перехоплювачів буде недостатньо для тривалого захисту.

Водночас Дональд Трамп заявив, що Росія не збирається атакувати країни НАТО. Американський лідер також заперечив повідомлення про те, що директор ЦРУ Джон Раткліфф під час візиту до Москви передавав Кремлю спеціальні застереження щодо можливого нападу на Альянс.

За словами Трампа, зустріч з главою російської Служби зовнішньої розвідки Сергієм Наришкіним мала плановий характер. Президент США наголосив, що між представниками спецслужб регулярно відбуваються такі контакти.

Пізніше він також запевнив журналістів, що не бачить безпосередньої загрози для країн НАТО з боку Росії. Наришкін зі свого боку підтвердив факт переговорів і заявив, що сторони обговорювали питання взаємодії спецслужб.