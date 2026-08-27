Об этом агентству Associated Press сообщили представитель министерства обороны США в Европе и чиновник НАТО.

Что происходит с запасами Patriot?

По словам американского чиновника, наибольшую озабоченность вызывает именно дефицит ракет Patriot, которые используются для перехвата баллистических ракет. Если Россия нанесет удар по европейским объектам, в частности по военному штабу или энергетической инфраструктуре, НАТО может столкнуться с проблемой недостаточного количества перехватчиков.

Американский чиновник заявил, что у военных США в Европе "точно" нет достаточного количества ракет Patriot для отражения длительного баллистического удара. В то же время возможности защиты даже от одного баллистического удара или случайной российской ракеты, отклонившейся от курса, по его словам, будут "очень ограниченными".

Одной из главных причин называют войну США с Ираном, которая длится уже шесть месяцев. Американские запасы ракет-перехватчиков, находившиеся в Европе, были переброшены на Ближний Восток. Там США и их союзники в странах Персидского залива использовали значительное количество перехватчиков, в частности Patriot, для борьбы с иранскими беспилотниками и ракетами.

В результате часть ресурсов, которые могли бы использоваться для усиления противовоздушной и противоракетной обороны Европы, была направлена на другой театр боевых действий.

Дефицит "Патриотов" в Европе также напоминает ситуацию, с которой сталкивается Украина во время массированных российских атак. Киев регулярно нуждается в дополнительных ракетах-перехватчиках для защиты от баллистических ракет, в частности российских "Кинжалов" и баллистических ракет семейства "Искандер".

По оценке американского чиновника, в случае масштабного российского удара европейские силы могут оказаться в ситуации, когда запасов перехватчиков будет недостаточно для длительной защиты.

В то же время Дональд Трамп заявил, что Россия не собирается проводить атаки против стран НАТО. Американский лидер также опроверг сообщения о том, что директор ЦРУ Джон Ратклифф во время визита в Москву передавал Кремлю специальные предупреждения о возможном нападении на Альянс.

По словам Трампа, встреча с главой российской Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным носила плановый характер. Президент США подчеркнул, что между представителями спецслужб регулярно происходят такие контакты.

Позже он также заверил журналистов, что не видит непосредственной угрозы для стран НАТО со стороны России. Нарышкин, со своей стороны, подтвердил факт переговоров и заявил, что стороны обсуждали вопросы взаимодействия спецслужб.