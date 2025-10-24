Російські літаки залетіли до Литви: Москва відповіла, чи порушувала чиїсь кордони
- 23 жовтня два російські літаки перетнули повітряний простір Литви.
- Росія заявила, що це були планові навчання і кордони не порушувалися.
Два російські літаки 23 жовтня перетнули повітряний простір Литви. У Росії відповіли, що польоти були запланованим навчанням.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на міноборони Росії.
Як Росія пояснила свої літаки в небі Литви?
У четвер, 23 жовтня, за даними ЗС Литви, російський літак Су-30 та літак-заправник Іл-78 перетнули повітряний простір країни НАТО.
Згідно із заявою російського відомства, два російські винищувачі Су-30 здійснювали планові навчально-тренувальні польоти над Калінінградською областю і нібито нічиї кордони "не порушували".
Від маршруту польоту літаки не відхилялися і не порушували кордони інших держав, що підтверджено засобами об'єктивного контролю,
– йдеться в повідомленні.
У ворожому міноборони наголосили, що польоти нібито проходили суворо відповідно до правил використання повітряного простору Росії.
Літаки Росії в небі НАТО: останні випадки
23 жовтня два російські літаки увійшли у повітряний простір Литви з Калінінградської області на 18 секунд. Після інциденту НАТО підняло винищувачі для патрулювання.
Російська авіація неодноразово порушувала правила польотів у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем. Літаки Росії летіли без увімкнених відповідачів, без планів польоту та радіозв'язку.
У НАТО обговорювали можливість збивання російських літаків, які порушують повітряний простір Альянсу, із залученням підтримки Литви, Чехії, Польщі та Німеччини.