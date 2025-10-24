Російські літаки залетіли до Литви: Москва відповіла, чи порушувала чиїсь кордони

Два російські літаки 23 жовтня перетнули повітряний простір Литви. У Росії відповіли, що польоти були запланованим навчанням.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на міноборони Росії.

Як Росія пояснила свої літаки в небі Литви?

У четвер, 23 жовтня, за даними ЗС Литви, російський літак Су-30 та літак-заправник Іл-78 перетнули повітряний простір країни НАТО.

Згідно із заявою російського відомства, два російські винищувачі Су-30 здійснювали планові навчально-тренувальні польоти над Калінінградською областю і нібито нічиї кордони "не порушували".

Від маршруту польоту літаки не відхилялися і не порушували кордони інших держав, що підтверджено засобами об'єктивного контролю,

– йдеться в повідомленні.

У ворожому міноборони наголосили, що польоти нібито проходили суворо відповідно до правил використання повітряного простору Росії.

Літаки Росії в небі НАТО: останні випадки